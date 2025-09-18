Se ha confirmado que Ferrari le dará una oportunidad a Sergio Pérez de probar uno de sus monoplazas de 2023 como parte de un test.

Con información de Motorsport Italia, la escudería italiana ayudará a Cadillac a realizar sus primeras pruebas antes de su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

"La próxima semana el Cadillac, que hará su debut en el mundial de F1 como equipo 11, saldrá del mundo de las simulaciones porque Sergio Pérez realizará la primera prueba en pista en un coche TPC.

"Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, el propio Pérez había insinuado que se tratará de un Ferrari SF-23: el Cadillac habría llegado a un acuerdo con la Scuderia para el suministro de un coche 2023 del Cavallino, ya que el equipo de EE. UU. en 2026 utilizará unidades de potencia, caja de cambios y suspensiones del 678 que está naciendo en la Gestión Deportiva", informó.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

