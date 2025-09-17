Cadillac CONFIRMA al LÍDER para 2026 entre Checo y Bottas
Cadillac confirmó una decisión que definirá a su piloto principal entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas para la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Graeme Lowdon, jefe de equipo, habló en una entrevista para la Fórmula 1 sobre un castigo para el piloto finlandés que deberá cumplir en la primera carrera del próximo año.
“Es solo una peculiaridad del reglamento, ¿no?. Simplemente es así, ese tipo de cosas. No voy a intentar cambiar el reglamento ni nada por el estilo, pero sí que pone de manifiesto una pequeña peculiaridad del reglamento.
"No creo que se deba penalizar a un equipo por eso, sobre todo cuando hay un intervalo tan largo después. Pero si esa es la interpretación del reglamento, que así sea”, aseguró.
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
