Cadillac anunció de forma oficial este miércoles 17 de septiembre que han dado un paso gigante rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Sergio Pérez.

El nuevo equipo del corredor mexicano informó mediante un comunicado que han alcanzado un nuevo acuerdo con una marca para convertirse en uno de sus patrocinadores.

"Esta alianza une a dos íconos de la herencia estadounidense para crear algo verdaderamente especial. La Fórmula 1 es un evento global y queremos acompañar a nuestros aficionados en este viaje en cada paso del camino.

"Nuestra visión va más allá de las carreras: estamos construyendo un equipo que vive donde el deporte, la tecnología y la cultura convergen. Con la incorporación de Jim Beam a nuestra familia de socios, el impulso de este proyecto cobra cada día mayor mientras nos preparamos para nuestro debut el próximo año", declaró Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1® Team y TWG Motorsports en Forbes.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

