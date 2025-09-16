Sergio Pérez se pondrá a la par de campeones del mundo en la próxima temporada 2026 de la Fórmula 1.

Pat Symonds, directivo en Cadillac, habló en GPBlog sobre el cambio que podría favorecer al corredor mexicano y a otros en la parrilla: "Lewis Hamilton se adapta mejor a los coches del 26. Pérez tuvo este problema en Red Bull.

"Creo que Checo se ganó una mala reputación con su último año en Red Bull, pero hemos visto que después de que otros pilotos se subieran a ese coche —personas cuyas cualidades también conocemos— resultó ser un coche muy difícil de conducir.

"Las características del coche de 2026 serán mucho más similares a las del de 2021 que a las de la generación actual. Creo que pilotos como Checo y Lewis Hamilton se adaptarán mucho mejor a estos nuevos coches que quizás a la generación actual", aseguraron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

