URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez

Ha salido a la luz información en la que se dio a conocer que Mercedes podría estar frenando a Cadillac y el desarrollo del monoplaza de Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según el reporte de GPBlog, ya hay problemas para la escudería estadounidense antes de su debut en los próximos meses: "Valtteri Bottas no competirá con Cadillac durante la temporada actual, según ha podido saber.

"El nuevo equipo estadounidense quería incluir al finlandés en su programa de pruebas de cara a la temporada 2026, pero parece que no se está concretando. Mercedes ha anunciado que Bottas permanecerá en el equipo alemán lo que resta de temporada, lo que implica que probablemente no podrá trabajar para Cadillac.

"Según se informa, Bottas coincide plenamente con la postura de su empresa. Por cierto, aún no está claro cuándo ni de qué forma se llevará a cabo el programa de pruebas de Cadillac.

"GPblog ha podido saber que la situación en el equipo estadounidense es muy agitada actualmente, con muchas nuevas incorporaciones", informaron.

Relacionado: ¡Traición a Valtteri Bottas! Lewis Hamilton ELOGIA a Checo Pérez

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!