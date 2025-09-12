¡Traición a Valtteri Bottas! Lewis Hamilton ELOGIA a Checo Pérez
Lewis Hamilton elogió a Sergio Pérez por su llegada a Cadillac y algunos creen que sus palabras fueron una traición a Valtteri Bottas.
En declaraciones publicadas por la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente sobre el corredor mexicano: "Creo que han elegido a los chicos adecuados.
"Obviamente, veremos qué pasa con Sergio también; tiene una gran experiencia. Ese conocimiento que ambos aportan de dos grandes equipos les ayudará a progresar más rápido.
"No hace falta decir nada sobre su talento, porque Bottas lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Pero [se están] equipando con uno de los finlandeses más honestos, probablemente el más divertido, que me imagino, y la persona más genuina con la que trabajar. Echo de menos trabajar con él", comentó.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
