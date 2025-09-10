Sergio Pérez le daría un fuerte golpe a Franco Colapinto gracias a un fichaje confirmado hecho por Cadillac desde Alpine.

De acuerdo con el reporte compartido por la cuenta AlpineClubEsp, el equipo norteamericano habría fichado a uno de los ingenieros de carrera que tenía el equipo francés.

Esto fue lo que informaron: "John Howard, el ingeniero de carrera de Pierre Gasly del año pasado, ha firmado con Cadillac como ingeniero de carrera. Por lo tanto, será el ingeniero de Checo o Bottas en Cadillac.

"Buena suerte. Un buen ingeniero con voz muy tranquila, que siempre se comunica bien con su piloto. Un buen fichaje para Cadillac", se reportó.

Relacionado: ATENCIÓN MÉXICO: ¡Cadillac sufre FILTRACIÓN con Checo Pérez!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado