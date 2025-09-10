ATENCIÓN MÉXICO: ¡Cadillac sufre FILTRACIÓN con Checo Pérez!

Sergio Pérez y Cadillac han sufrido una filtración que va a sacudir a todo México de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Gracias a una imagen compartida por la cuenta FXtremeStore, hemos podido ver un pequeño teaser de lo que sería la gorra oficial de la escudería del corredor mexicano para la próxima campaña.

Desde que se anunció el regreso del piloto nacido en Jalisco, en redes sociales ha crecido la expectativa con respecto a toda la mercancía y productos que saldrán con el número y logotipo de Checo.

Con 2026 cada vez más cerca, es cuestión de semanas para que podamos conocer más de la ropa y merch que Cadillac pondrá a la venta para millones de seguidores en el mundo.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

