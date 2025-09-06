Cadillac ha admitido que conversaciones con otro corredor para el asiento que finalmente se quedó Sergio Pérez.

Dam Towriss, CEO de la escudería norteamericana, reveló en SkySports algunos detalles sobre el proceso para fichar al corredor nacido en Jalisco: “Le preguntamos: ¿Quieres volver a correr? Queríamos saber en qué punto estaba en su carrera, cuáles eran sus aspiraciones, si estaba entusiasmado con el proyecto, qué buscaba lograr y qué le quedaba aún por probar en su carrera.

"Durante esa reunión, la experiencia de Checo realmente salió a relucir. Fue impecable en la entrevista. Salimos muy entusiasmados con su candidatura. Probablemente antes de eso estábamos considerando a un piloto más joven.

"Pero él fue fantástico. Y es ahí donde la experiencia realmente empieza a marcar la diferencia frente a quienes aún no han estado en ese nivel", reconoció el directivo del equipo.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

