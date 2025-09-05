ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

Tenemos un nuevo episodio de la lucha entre las familias de Max Verstappen y Sergio Pérez, concretamente hablando de sus padres. El neerlandés no dudó en insultar al mexicano tras una serie de declaraciones.

En palabras recogidas por RacingNews365, el papá del cuatro veces campeón del mundo opinó lo siguiente sobre Antonio Pérez: "¡Qué idiota es ese tipo! Siempre le dieron el mismo material, pero solo necesita pisar el acelerador", aseguró.

Esto fue lo que dijo el padre de Checo Pérez acerca de lo que pasó su hijo dentro de Red Bull Racing: "Checo estuvo cuatro años en RB. ¿Cuántos años fue campeón RB? Los cuatro. Esperemos que continúen los próximos cuatro [siendo campeones] sin ‘Checo'. Él hizo campeón del mundo a Verstappen.

"Si a ‘Checo’ Pérez le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer año, el último año, ‘Checo’ también sería campeón del mundo de F1. A ‘Checo’ Pérez, Red Bull el primer año lo necesitaba para ser campeón del mundo. Le dieron un gran carro y tuvo a un ocho veces campeón del mundo atrás de él, a Lewis Hamilton,", señaló a VictoryMediaMX.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

