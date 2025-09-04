URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
Sergio Pérez podría perder su asiento en Cadillac por culpa de Valtteri Bottas tras un nuevo reporte sobre los planes del equipo estadounidense.
Gracias al reporte compartido por Dr_obbs, ingeniero e insider de automovilismo, el fichaje de Colton Herta como corredor de pruebas no es ninguna casualidad: "Algunas personas con las que he hablado, tanto dentro como fuera del equipo, creen que esto es un acuerdo para que Herta sea piloto a tiempo completo en algún momento de 2027 o 2028.
"Preveo que ambos lucharán por mantener su puesto y demostrar que merecen quedarse. En mi opinión, esta es una estrategia sólida a largo plazo. Darle tiempo a Herta para que se adapte al puesto, competir en F2, pero también ser un portavoz de Cadillac F1 en Estados Unidos.
"Siempre se ha creído que un piloto estadounidense acabaría ocupando ese puesto en el equipo. Lo que más necesitaba el equipo ahora mismo es experiencia y talento, y tanto Bottas como Pérez los aportan. Herta es más bien un comodín a largo plazo con un gran potencial. Sin embargo, Herta tiene 25 años, así que un paso a la F1 a los 27 o 28 tampoco es precisamente algo para un jovencito", apuntó.
Relacionado: En México ASEGURAN que Checo Pérez NO PODRÁ con Valtteri Bottas
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
