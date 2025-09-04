En México hay quienes consideran que Sergio Pérez no podrá superar a Valtteri Bottas cuando compartan equipo en Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

José Ramón Fernández, reconocido periodista, dijo lo siguiente en un segmento de ESPN en el que participó: "Checo Pérez, junto a Valtteri Bottas, forman una dupla veterana, muy veterana, donde Valtteri Bottas supera en casi todos los rubros al Checo Pérez.

"Son veteranos, y van a llevar a Cadillac al último lugar de la Formula 1. Es normal el primer año. El segundo mejorará. Checo perdió la concentración de lo que era Red Bull, perdió la concentración en varias carreras y Red Bull tiene al campeón del mundo.

"Checo regresa a la F1 por todo lo que tiene detrás, más que por el piloto que es. El Checo Pérez daba la impresión de que al retirarse o al salirse de la fórmula uno se retiraba, pero siguió metido, ojalá haya practicado mucho, porque es un auto nuevo el que va a conducir", señaló.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

