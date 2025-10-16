close global

Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Gigante mundial apuesta MILLONES en Checo Pérez y su aventura en Cadillac F1

Gigante mundial apuesta MILLONES en Checo Pérez y su aventura en Cadillac F1

Nazario Assad De León
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Pérez es un imán de atractivo comercial y de afición dentro del entorno de la Fórmula 1, esté corriendo en la parrilla o no, por ello, Televisa ha apostado de manera importante en él.

Después de oficializarse la llegada del piloto mexicano a Cadillac, el imperio televisivo mexicano ha logrado dar su paso en el tablero del ajedrez de medios para hacerse de los derechos de transmisión de la categoría hasta 2028.

De esta manera, Televisa ha asegurado poder transmitir las carreras de Checo durante los años que parece tener seguros como piloto de Cadillac en su primer contrato con la nueva escudería.

Por medio del nuevo canal ahora llamado 'Sky Sports F1', disponible en las cadenas Izzi y Sky, propiedad de Televisa, el consorcio comandado por Emilio Azcárraga ha puesto sus fichas en una apuesta segura como Checo Pérez.

Relacionado: URGENTE: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre Checo Pérez y Ferrari

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

