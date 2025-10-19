El 'Efecto Checo Pérez' genera nuevo RÉCORD en la F1

El 'Efecto Checo Pérez' ha tenido una nueva repercusión más ahora que Cadillac ha asegurado un Gran Premio de casa por nueve temporadas más.

F1 ha anunciado la extensión del contrato para el Gran Premio de Estados Unidos hasta 2034, previo al evento principal de este año en el Circuito de las Américas.

Desde su incorporación al calendario en 2012, el Circuito de las Américas se ha convertido en uno de los favoritos tanto de aficionados como de pilotos, gracias al seguimiento permanente de la pista y a las emocionantes batallas en la pista que ofrece.

Este fin de semana, la conocida entrada en pendiente a la primera curva volvió a regalar emociones cuando los pretendientes al campeonato, Oscar Piastri y Lando Norris, quedaron descartados de la carrera sprint tras verse involucrados en un choque con Nico Hulkenberg.

Actualmente, el calendario de F1 ya cuenta con dos carreras en territorio estadounidense –el GP de Miami y la polémica carrera nocturna de Las Vegas–, pero la popularidad del COTA ha sido clave para asegurar un futuro a largo plazo.

Con esta prórroga, el automovilismo regresará a Austin, Texas, al menos durante otras nueve temporadas, superando a Watkins Glen como el circuito de mayor tradición en Estados Unidos, después de que este último desapareciera del calendario tras una destacada actuación de dos décadas.

La F1 anuncia la extensión del contrato en el Gran Premio de Estados Unidos

Stefano Domenicali, presidente y CEO de F1, declaró: "Desde 2012, el Gran Premio de Estados Unidos ha ido creciendo en fuerza y popularidad, y quiero agradecer a la ciudad de Austin y al condado de Travis por acogernos. Cada año, el evento en el Circuito de las Américas se convierte en uno de los momentos más esperados para aficionados, pilotos y equipos, reuniendo a cientos de miles de apasionados que vienen a disfrutar de la adrenalina de las carreras y del vibrante ambiente del circuito y la ciudad.

"A medida que la Fórmula 1 sigue consolidándose en Estados Unidos, nos llena de orgullo ampliar nuestra colaboración con Bobby Epstein y su excepcional equipo en Austin, así como con el gobernador Abbott, cuyo liderazgo ha sido fundamental para el desarrollo del deporte en Texas y más allá. Su inquebrantable compromiso y visión compartida han cimentado la sólida base sobre la que hoy se apoya la F1 en este país."

Bobby Epstein, presidente del COTA, agregó: "Nos llena de satisfacción que la Fórmula 1 haya encontrado un hogar en Texas y estamos muy agradecidos con los aficionados, equipos y toda la comunidad de la F1 por su continuo apoyo, que ha convertido al Gran Premio de Estados Unidos en una parada imprescindible en el calendario mundial. Asimismo, nos enorgullece y valoramos profundamente la calidez y hospitalidad de la gente del centro de Texas".

"Gracias a este contrato, el COTA superará a Watkins Glen como el circuito de mayor tradición en la F1 de Estados Unidos. El increíble respaldo y la excelente organización de la ciudad anfitriona han permitido que este Gran Premio se consolide como uno de los eventos deportivos más destacados del año, con un impacto económico sin precedentes."

