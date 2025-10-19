De esta manera Checo DEMOSTRÓ que es el ideal para Cadillac

Cadillac anunció desde hace unos meses que Valtteri Bottas y Sergio Pérez regresarán a la Fórmula 1 a partir de 2026 como pilotos del nuevo undécimo equipo de la máxima categoría. Sin embargo, se ha conocido cómo fue que demostró el mexicano ser el ideal.

En entrevista con Racer, Towriss, CEO del Cadillac F1 Team y TWG Motorsports, explicó la incorporación de Bottas y Pérez. “Se habló mucho sobre la diferencia, ya que Pérez estuvo todo un año alejado. Si miras a Bottas, verás que el fin de semana está constantemente en la pista. Por ello, era esencial saber cómo veía Sergio su regreso a la F1 y su interés por liderar nuestro proyecto. Su respuesta fue más que satisfactoria.”

Towriss admite que, antes de comenzar las charlas, Cadillac albergaba ciertas reservas sobre el papel de Pérez en la Fórmula 1. “Durante nuestras conversaciones, él superó todas nuestras expectativas".

"A pesar de nuestro escepticismo inicial y de las dudas que surgieron, respondió a cada pregunta y superó todas nuestras pruebas de manera impecable. Por eso, nos sentimos muy contentos de contar con él.”

Related image

Relacionado: BOMBAZO: Checo y Cadillac recibirán AYUDA de la FIA para 2026

Cadillac sobre Bottas

Towriss destaca que el nuevo equipo estudió a fondo a Bottas, aunque puso especial énfasis en la trayectoria de Pérez. “Analizamos detenidamente sus experiencias pasadas, la situación en Sauber y el rendimiento de Valtteri con el coche que tenían. También comparamos sus calificaciones con sus actuaciones en carrera".

"Por otro lado, el complicado escenario en Red Bull, con un equipo centrado en un solo piloto pero obligado a repartir el asiento, nos pareció muy revelador. Hablamos con gente de Red Bull, recopilamos información y valoramos cada opinión".

"Tras este proceso exhaustivo, estamos convencidos de que Checo tiene el deseo y la capacidad de dejar atrás la temporada pasada y demostrar lo que es capaz en la Fórmula 1.”

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!