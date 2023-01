Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton en Nico Rosberg gaan concurrentie krijgen van internationale top DJ Carl Cox. De Britse techno-DJ heeft een team opgericht om mee te doen in de Extreme E, waar Hamilton en Rosberg ook teams actief hebben. Het team zal onder de naam Carl Cox Motorsport gaan rijden en is er vanaf maart bij.

De Extreme E is een door de FIA goedgekeurde offroad-serie die met SUV's rijdt door afgelegen gebieden van de wereld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de woestijn in Saoedi-Arabië of de noordpool. De locaties die gekozen worden zijn niet zomaar, want ze moeten bijdragen aan het verhogen van bewustzijn rondom klimaatverandering. Daarnaast wordt er in de serie nadrukkelijk gehamerd op gendergelijkheid. Alle teams in de klasse moeten namelijk verplicht een man en een vrouw in de gelederen hebben.

Kampioenschappen Rosberg en Hamilton

Hamilton besloot meteen bij de oprichting van de klasse meteen een eigen team op te richten onder de naam Team X44. Ook oud-teamgenoot Rosberg was erbij: de Duitser besloot de klasse in te treden met Rosberg X Racing. Het was de wereldkampioen van 2016 die in 2021 meteen met zijn team wist toe te slaan en het eerste kampioenschap in de klasse wist op te eisen. Eén jaar later was het Hamilton die de stand op 1-1 wist te brengen met zijn voormalige teamgenoot. Team X44 kroonde zich dat jaar tot kampioen.

Carl Cox Motorsport

Vanaf komend seizoen krijgen zij echter concurrentie van de wereldberoemde DJ Carl Cox, die deel gaat nemen met Carl Cox Motorsport. "Ik ben hier om een verschil te maken", wordt de artiest geciteerd door Express. "De kans hebben om onderdeel te zijn van iets dat zo dynamisch is op vier wielen is een droom die uitkomt. Racen zit - net als muziek - in mijn bloed. Ik ga mijn passie en energie naar deze serie brengen en iets speciaals bouwen", klinkt het overtuigend vanuit de zestigjarige DJ.

