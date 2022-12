Ian Parkes & Brian van Hinthum

Maandag 26 december 2022 13:08

Max Verstappen mag anno 2022 als tweevoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Nadat hij in 2021 zijn langverwachte droom uit zag komen toen hij voor de eerste keer in zijn loopbaan wereldkampioen werd, wist hij zich in dit jaar voor de tweede keer naar de titel te rijden. De Nederlander kiest zijn mooiste titel.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

Voldoening

Daarmee wist Verstappen zijn tweede titel in de koningsklasse toe te voegen aan zijn conto, nadat hij in 2021 zijn lang gekoesterde droom van het innen van een wereldkampioenschap zag uitkomen. De Nederlander legt uit welke titel voor hem beter voelde. "De eerste was eerlijk gezegd veel emotioneler, maar de tweede gaf meer voldoening", vertelt hij aan The New York Times. "Dat heeft dit jaar te maken met het aantal overwinningen die we behaald hebben, maar ook de manier waarop ik dit jaar samenwerk met het team."

Emotie

De Nederlander vervolgt: "Ze zijn dus verschillend, maar het is hetzelfde als je je eerste overwinning pakt. De emotie is totaal anders dan wanner je nu wint. De eerste is altijd specialer dan de tweede. Ik denk wel dat dit jaar beter is geweest qua prestaties, dus deze titel is beter. De eerste was wel echt veel emotioneler", herhaalt hij nog eens. "Qua prestaties en het seizoen an sich was geweldig", zegt hij op de vraag waarom dit seizoen dan beter was.