Dinsdag 13 december 2022 15:42 - Laatste update: 18:01

Max Verstappen vertelt het prima te vinden als zijn toekomstige kinderen later zelf ook besluiten te gaan racen, maar de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 denkt wel dat hij het dan anders aan zou pakken dan hij en vader Jos zelf hebben gedaan.

Verstappen is nog altijd maar 25 jaar oud, maar heeft inmiddels al acht seizoenen ervaring in de Formule 1. Dat hij al op zeer jonge leeftijd klaar was voor het grote werk, is naast zijn talent te danken aan de opvoeding van Jos. De twee reden jarenlang heel Europa door om de verschillende kartkampioenschappen af te werken, en het is een publiek geheim dat Verstappen senior een strenge mentor kon zijn. De Red Bull Racing-coureur heeft meerdere keren verteld dat het er soms hard aan toe kon gaan, maar dat hij daardoor vandaag de dag staat waar hij staat.

Kinderwens

De Nederlander hoopt zelf ook ooit vader te mogen worden. En als het kroost wil racen is het prima, maar Verstappen denkt dat hij het wel anders aan zou pakken: "Ik wil zeker kinderen en als ze willen racen is dat prima", klinkt het in gesprek met De Limburger. "Ik denk wel dat ik het anders zou doen dan hoe mijn vader en ik het aan hebben gepakt. Op dit moment zie ik dat niet zo zitten, maar voor mij is het makkelijk praten omdat ik geen kinderen heb. Misschien denk ik er wel heel anders over als he zo ver is."

Niet pushen

Verstappen benadrukt nogmaals hoe veel Jos voor hem heeft gedaan in zijn jongere jaren: "De passie die hij had ging heel ver. Hij deed alles voor me. Motoren tunen, karts klaarmaken. Dat zie ik mijzelf niet doen. Ik ga mijn kinderen in ieder geval niet pushen om te racen. Ze moeten het zelf willen. En als je er dan toch vol voor gaat met je zoon of dochter, dan kun je zelf niet meer in de Formule 1 racen denk ik. Vanaf een jaar of vier moet je dan toch de basis beginnen te leggen. Daar wil ik wel zelf bij zijn."