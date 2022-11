Remy Ramjiawan

Voormalig eigenaar van de Formule 1 Bernie Ecclestone, schets een zorgwekkend beeld voor de concurrenten van Max Verstappen. De 92-jarige Brit stelt dat als Red Bull Racing de Nederlander blijft ondersteunen, dat niets hem dan in de weg staat om veel records te verbreken.

De tweevoudig wereldkampioen wist in Mexico het record voor de meeste overwinning in één seizoen op zijn naam te zetten. Dit jaar heeft Verstappen al veertien zeges weten te pakken en dat is nog niet eerder gebeurd. Procentueel loopt de Nederlander nog wel achter op Michael Schumacher, maar als de laatste twee races van het jaar worden gewonnen, dan heeft Verstappen het record ook op de percentages binnen.

No-nonsense mentaliteit

Ecclestone is bij het Duitse RTL openhartig over de kwaliteiten van de Limburger en prijst de no-nonsense mentaliteit. "Nou, hij draait er niet omheen en is er alleen om races te winnen en het wereldkampioenschap te pakken. Hij stapt in en doet precies dat. Niets leidt hem af van wat hij moet doen en het is zijn werk en dat voert hij uit", zo omschrijft Ecclestone de 25-jarige Red Bull-coureur.

Afhankelijkheid team

Of Verstappen net als Lewis Hamilton of Schumacher de titels aan elkaar zal gaan rijgen, daarvoor is hij natuurlijk afhankelijk van zijn team. "Alle jongens die de wereldbeker winnen, zijn afhankelijk van het team. Als ze niet gesteund worden door het team, zullen ze het niet halen. Als hij dat volhoudt, zal het team hem blijven steunen en zal niets hen tegenhouden om te blijven winnen", stelt de Engelsman. Vooralsnog zit de wind mee bij Red Bull Racing en Verstappen en dus verwacht Ecclestone voorlopig geen verandering: "Er is geen reden waarom het niet nog beter kan worden."

Michael Schumacher

Records

De Red Bull-coureur heeft nog twee zeges nodig om Schumacher ook procentueel in te halen en Ecclestone verwacht wel dat het record van de Duitser gaat sneuvelen. "Er is geen reden waarom hij de komende twee races niet zou kunnen winnen. Dus ja, ik hoop dat hij het record kan gaan aanscherpen", aldus Ecclestone.