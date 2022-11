Remy Ramjiawan

Woensdag 2 november 2022 18:35

James Vowles heeft onthuld dat gegevens van Williams-coureur Nicholas Latifi van invloed waren op de beslissing om Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Mexico, op de harde banden te laten rijden.

De zevenvoudig kampioen begon de race van zondag op de mediumbanden, samen met teamgenoot George Russell. Halverwege de wedstrijd werd duidelijk dat de levensduur van de banden hoger was dan eerder werd gedacht. Red Bull Racing koos voor de zachtste banden en wisselde tijdens de pitstops naar de medium compound. Mercedes hield echter vast aan het plan dat van tevoren was bedacht en dus gingen de beide coureurs van het team over naar de harde banden.

Latifi in de gaten gehouden

Over de strategische keuzes in Mexico, legt de hoofdstrateeg van Mercedes uit: "Lewis zat in de positie dat [Sergio] Pérez al was gestopt en we hadden maar één ronde om hem af te dekken. We hadden daarom twee keuzes: Pérez de undercut laten uitvoeren en dan zelf langer doorgaan om vervolgens over te stappen op de zachte band of de pitstop maken en gezien de stint die moest worden gereden, was de harde band op dat moment de enige band die het einde zou hebben gehaald. De zachte band zou die stint niet gehaald hebben." Toch bleek dat de slijtage een stuk lager was dan gedacht, maar dat was bij Mercedes nog niet doorgekomen. "We besloten dat de baanpositie in dat stadium belangrijker was en bovendien hadden we gegevens van [Nicholas] Latifi die al gestopt was en de harde banden zagen er helemaal niet slecht uit", zo legt Vowles uit over de gemaakte keuze.

Russell op hard was 'verkeerde beslissing'

Russell startte ook op de mediumbanden, maar Mercedes koos er niet voor om het duo op verschillende strategieën te zetten. "Voor George was het idee om langer door te gaan en dat was ons plan. Dat hebben we van tevoren bedacht en tijdens de race ook met George besproken. We gingen door met de stint en wat we zagen ten opzichte van Pérez en Lewis, was dat George veel tijd begon te verliezen. De vraag was toen, gezien het feit dat we na dertig ronden al aan het worstelen waren op de mediumbanden, of de zachte band het einde van de race zou halen. Het was een moeilijke keuze, maar we besloten om de pitstop te maken en hem op de harde banden te zetten, in de overtuiging dat Pérez het einde van de race niet zou halen en hij nog een pitstop moest maken. Dat was, achteraf gezien, de verkeerde beslissing", aldus Vowles die hand in eigen boezem steekt.

