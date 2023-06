Brian Van Hinthum

Max Verstappen rijdt al zijn gehele carrière binnen de Red Bull-stal en heeft dit seizoen een auto om het hele veld mee te domineren. Sommige criticaster zeggen dat de Nederlander ooit naar een ander team moet gaan om in een adem genoemd te worden met een naam als Michael Schumacher. Johnny Herbert is het daar niet mee eens.

Momenteel lijkt er geen maat te staan op de 25-jarige Verstappen. Op het Circuit de Catalunya wist de tweevoudig wereldkampioen het veld compleet te domineren en uiteindelijk kwam hij dan ook met grote marge over de streep in de Catalaanse hoofdstad, waar hij op zaterdag ook al met twee vingers in zijn neus de pole position greep. Het betekende alweer zijn vijfde overwinning van het seizoen. Samen met de pole position, alle rondes die hij aan de leiding reed én de snelste raceronde was het zijn derde Grand Slam in de Formule 1.

Kritiek

Zijn prestaties van dit seizoen zorgen ervoor dat Verstappen op dit moment al in een adem genoemd wordt met grootheden als Schumacher en Ayrton Senna. Sommige criticasters vinden aan de andere kant dat Verstappen eerst eens naar een ander team moet gaan om te bewijzen dat hij het ook kan in een ander team en met ander materiaal. "Alle grootheden hebben op een bepaald punt in hun carrière een auto gehad die niet tot het beste materiaal behoorde en dat wisten ze ook te laten werken. We zagen bijvoorbeeld Lewis in de McLaren van 2009, Schumacher tijdens zijn eerste kampioenschappen, Senna toen hij de beroemde Donnington Grand Prix in 1993 won", zei Richard Bradley bijvoorbeeld.

Herbert is het niet eens

Herbert is het echter niet eens met die stelling en is van mening dat Verstappen ook binnen Red Bull een carrière als die van de grote heren kan bereiken. "Verstappen hoeft niet naar een ander team te gaan om als groot gezien te worden. Michael Schumacher deed het met Benetton en Mercedes, maar in welke auto je ook zit, de elite als Verstappen en Hamilton kan met elke auto presteren", vertelt de drievoudig Grand Prix-winnaar aan OLBG. "Als hij naar een ander team gaat, moet de auto hem nog steeds de kans geven om te winnen. We weten dat Hamilton gelijk kan zijn aan Verstappen met hetzelfde materiaal. Het is niet eerlijk om te zeggen dat Verstappen alleen tot één van de grootsten aller tijden gezien kan worden als hij in een andere auto rijdt."