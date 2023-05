Mis geen enkele training, kwalificatie of race meer door de VPN van Surfshark

Surfshark

Woensdag 24 mei 2023 14:00 - Laatste update: 15:06

Met 23 races op de kalender wordt er lekker veel geracet in één seizoen! De Formule 1 is een wereldwijde sport die op verschillende continenten en in verschillende landen wordt georganiseerd. Soms ben je in het buitenland, heb je slecht internet en lukt het helaas niet om de race te volgen, maar dat is verleden tijd! GPFans en Formule 1 TV hebben een prettige samenwerking en door de VPN van Surfshark kan jij zorgeloos het hele raceweekend kijken, ongeacht je locatie!

Met één abonnement bij Surfshark heb je geen last van beperkingen, want je kan op een ongelimiteerd aantal apparaten de VPN gebruiken en hiermee onderscheiden zij zich van andere VPN's. Het is bovendien ook hartstikke veilig in gebruik, want tijdens het consumeren heb je geen last van vervelende advertenties, pop-ups en/of trackers. Daarnaast maakt het ook niets uit waar ter wereld jij bent, want Surfshark garandeert je altijd een snel en stabiel netwerk en een beveiliging tegen hackers.

Wat is VPN?

VPN is als het ware een privénetwerk. Het is de afkorting voor Virtueel Particulier Netwerk en brengt een veilige en versleutelde verbinding tot stand tussen de apparaten en het internet. Het biedt daarnaast bescherming tegen je internetverkeer, omdat je vrijwel anoniem online bent. Bij het verbinden met een netwerk heb je geen idee welke partijen en personen er toegang hebben tot je gegevens en Surfshark zorgt voor een veilige omgeving. Het bedrijf zorgt namelijkd dat je gegevens virtueel achter slot en grendel verdwijnen en kunnen daardoor garanderen dat je kan genieten van goed internet en een 'high level' online beveiliging en privacy. Ideaal als jij Max Verstappen vanuit het buitenland wil volgen tijdens de GP in Zandvoort, Barcelona of Abu Dhabi!

Voordelen van Surfshark

Er zijn een hoop voordelen aan te wijzen! Allereerst dat het afnemen van één abonement bescherming geeft voor een ongelimiteerd aantal apparaten. Dat betekent dat je niet steeds met dezelfde smartphone, laptop of Ipad hoeft in te loggen, maar gewoon op ieder apparaat gebruik kan maken van de diensten. Daarnaast zijn er een aantal extra functies die bij de aantrekkelijke prijs inbegrepen zitten. Surfshark Antivirus, Surfshark Alert, Surfshark Search en Incogni zitten allemaal in het pakket van Surfshark en garanderen je veiligheid door onder meer je gegevens te wissen. Tot slot is het een legale VPN en kan je zorgeloos een abonnement afsluiten.

Wat kost het?

• Het abonnement van 1 maand kost $12,95 per maand.

• Het 1-jarige abonnement biedt je een korting van 69% en kost $47,88 per jaar of $3,99 per maand.

• De beste deal is het 2-jarige abonnement met 83% korting en kost $59,76 voor twee jaar of $2,49 per maand. Bij aankoop van het 2-jarig abonnement krijgen gebruikers ook twee extra maanden gratis!

• Er is een geld-terug-garantie van 30 dagen. Dus ben je onverhoopt niet tevreden? Dan krijg jij je geld terug!

Extra’s van Surfshark

• CleanWeb blokkeert alle advertenties, trackers en malware (gevaarlijke software), zodat je ongestoord kunt surfen.

• Bypasser zorgt ervoor dat specifieke apps en websites de VPN-tunnel omzeilen, wat vooral handig is voor bijvoorbeeld je mobiel bankieren app.

• Als de verbinding met het internet onverhoopt wegvalt, zorgt Kill Switch ervoor dat de VPN-verbinding direct wordt verbroken.

• De NoBorders-modus maakt het mogelijk om een VPN te gebruiken, zelfs in gebieden met netwerkbeperkingen. Daarnaast worden verschillende pop-ups geblokkeerd.

• Via VPN pauzeren kun je de VPN-verbinding gedurende maximaal twee uur onderbreken en wordt deze automatisch hervat zodra de ingestelde tijd is verstreken.

• Met IP Rotator wordt je IP-adres elke vijf minuten gewijzigd op de gekozen locatie, zonder dat de VPN-verbinding wordt verbroken. Tot slot zorgt WireGuard voor een snellere en stabielere verbinding.

Kortom, met één abonnement bij Surfshark hoef je geen enkele training, kwalificatie of race te missen! In 100 landen veilig surfen op het internet, geen last hebben van advertenties, pop-ups en hackers buiten de deur houden? Kies vandaag nog voor Surfshark en geniet van een veilige, vrije en snelle online ervaring.