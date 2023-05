Remy Ramjiawan

Red Bull-adviseur Helmut Marko genoot tijdens de Grand Prix van Miami van Sergio Pérez en Max Verstappen. De Oostenrijker vindt nog altijd dat het team weg moet blijven van teamorders en ook in Miami liet Red Bull de coureurs racen. Volgens Marko blijft dit het credo "zolang ze maar niks doms doen".

Na vijf races in het 2023-seizoen is het nog altijd Red Bull Racing die op de hoogste treden wist plaats te nemen. Het tekent de overmacht van het Oostenrijkse team in vergelijking met de concurrentie. De titelstrijd lijkt dan ook tussen het duo van Red Bull te gaan plaatsvinden en Marko wil zich daar niet in mengen. Natuurlijk staat het teambelang altijd voorop en de adviseur legt bij ORF uit wat hij zijn coureurs heeft medegedeeld voorafgaand aan de race op het Miami International Autodrome.

Team is groter dan één coureur

Verstappen en Pérez knokte tijdens de race in Miami niet alleen om de overwinning, ook de leiding in het kampioenschap stond op het spel. Hoewel er fair is gevochten, heeft het verleden laten zien dat dit niet vanzelfsprekend is. Fans hadden wellicht een harder gevecht verwacht, maar Pérez legt na de race uit dat het duo vooraf al de angel uit de strijd had gehaald. "Wat ons betreft waren we minder gespannen. Max en ik weten allebei dat het team groter is dan één coureur. We zouden zo'n resultaat niet riskeren", zo legt de zesvoudig racewinnaar uit.

Niets doms doen

Ook voor Marko was het vooraf duidelijk wat de bedoeling in Miami was: "Nou, het was close. Beiden reden op de limiet. We hadden gezegd - zolang er geen gevaar is voor onze coureurs van achteren, laten we ze vrij rijden." Verstappen moest weliswaar vanaf P9 komen, maar had zich binnen afzienbare tijd achter de RB19 van zijn teamgenoot genesteld. "Godzijdank zijn ze allebei verstandig genoeg om niets doms te doen", zo vertelt hij.

Verstappen was ontketend

Als de 80-jarige man uit Graz de race van Verstappen onder de loep neemt, dan kan hij niets anders dan lof uitdelen. "De harde band was beter dan verwacht en we weten van Max dat hij ongelooflijke tijden kan neerzetten in extreme situaties. Max zette in het begin niet te veel druk op zijn banden en reed daarna ontketend rond. In de voorlaatste ronde zette hij ook nog de snel de snelste raceronde neer - ongelooflijk", aldus Marko.