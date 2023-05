Jordy Stuivenberg

Woensdag 3 mei 2023 14:55 - Laatste update: 14:58

Lewis Hamilton lijkt op zijn 38e dichtbij zijn racepensioen, maar op korte termijn hoeven we geen afscheid te verwachten. Dat denkt voormalig teamgenoot Jenson Button, die inschat dat Hamilton nog steeds hongerig genoeg is om in 2024 opnieuw op titeljacht te gaan.

Hamilton verloor de wereldtitel in 2021 op de valreep aan Max Verstappen. In 2022 kwam werkgever Mercedes op de proppen met een bolide die alles behalve kampioenswaardig was en ook dit jaar lijkt het gat met Red Bull al na vier races onoverbrugbaar. Hamilton heeft zelf al meerdere keren laten weten nog steeds te willen vechten voor nieuwe successen, maar in de wandelgangen is zijn mogelijke afscheid een hot topic.

Niet voor Button, tussen 2010 en 2012 de teamgenoot van Hamilton bij McLaren. De situatie van nu laat zich vergelijken met de situatie van toen: in 2010 maakte Hamilton tot de slotrace in Abu Dhabi kans op de wereldtitel, maar werd hij geklopt door Sebastian Vettel in de Red Bull. De seizoenen daarna bleef Red Bull oppermachtig, terwijl Hamilton in 2011 zelfs door teamgenoot Button verslagen werd. Dat gebeurde afgelopen jaar weer, nu door George Russell.

Red Bull als maatstaf

“Ik verwacht Lewis zeker op de grid in 2024”, vertelt Button bij Sky Sports F1. “Hij loopt echt niet zomaar weg. Hij is zo lang succesvol geweest, maar als dat opeens verandert, blijft je als coureur vechten tot je weer succesvol bent. Als je jarenlang in een slechte auto rijdt, dan wil je stoppen, omdat je aan jezelf gaat twijfelen. Maar Lewis heeft geen slechte auto, het is alleen allemaal wat minder dan hij gewend is. Hij weet waar het team goed in is en hoe snel hij zelf nog is. Ik zie het dit jaar niet meer gebeuren, maar als ze samenwerken, kunnen ze Red Bull weer verslaan.”