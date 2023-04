Brian Van Hinthum

Woensdag 19 april 2023 07:59

Hoewel het allemaal van een leien dakje gaat bij Red Bull Racing, heeft het team wél te maken met de onderlinge strijd tussen Max Verstappen en Sergio Pérez. Michael Bleekemolen is van mening dat de onderlinge vete tussen het tweetal wat opgeblazen wordt door de media, al doet de Mexicaan af en toe wel een vreemde opmerking volgens de oud Formule 1-coureur.

De opening van het seizoen is qua punten en resultaten uitstekend verlopen voor het team van Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft overduidelijk de beschikking over de snelste auto op de grid en dus is het op dit moment een geval van de punten met speels gemak binnenhalen voor Verstappen en Pérez. Toch hebben we zo in de eerste weken van het nieuwe seizoen te maken met de nodige 'relletjes' binnen het team door de uitspraken en acties die de coureurs ondernemen. Zo lijkt de Mexicaan op dit moment geen tweede viool te willen spelen binnen het team.

Opgeblazen door de media

Bleekemolen heeft de situatie bij Red Bull onder de loep genomen en denkt dat de situatie door de media vaak anders wordt geschetst dan hij daadwerkelijk is. "Er is in elk team altijd strijd tussen twee rijders. Niet alleen in de Formule 1, maar overal. Het is toch een ding dat je sneller moet zijn. Ik denk ook dat de media er een beetje schuldig aan is", claimt hij in gesprek met GPFans. "Alles wordt maar op een hoop gegooid met spannende uitspraken. Er worden zinsneden weggeknipt om het anders aan elkaar te plakken. Dan zijn het ineens hatelijke opmerkingen naar elkaar toe. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Toch denk ik wel dat ze ook allebei voor elkaar willen eindigen."

Bijzondere uitspraken Pérez

Ondanks het wijzende vingertje richting de media, kan Bleekemolen er niet omheen draaien dat de Mexicaan af en toe opmerkelijke uitspraken doet. "Pérez zegt af en toe wel rare dingen, ja. Hij roept ook dat hij net zo snel als Max is en niet onderdoet. Dat is natuurlijk niet zo. De statistiek bewijst dat", zegt de Amsterdammer. "Dat zijn natuurlijk wel rare uitspraken. Hij roept natuurlijk dat hij koning is op de stratencircuits. Als we heel reëel kijken: hij won natuurlijk Monaco en nu Saoedi-Arabië. Maar dat is allemaal door de omstandigheden. Niet omdat hij sneller was dan Max. Zo reëel kijkt hij dus blijkbaar nooit", besluit Bleekemolen.

Het hele interview met Michael Bleekemolen kun je hieronder bekijken.