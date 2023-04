Jan Bolscher

Donderdag 13 april 2023 15:49

Antonio Pérez, de vader van Sergio Pérez, doet de geruchten dat Max Verstappen binnen Red Bull Racing een voorkeursbehandeling zou krijgen ten opzichte van de Mexicaan af als nonsens. Pérez senior spreekt van "de twee beste tijgers in dezelfde kooi."

Voorafgaand aan het raceweekend in Australië werd er druk gespeculeerd over of Red Bull Racing Verstappen een voorkeursbehandeling zou geven ten opzichte van Pérez. Deze geruchten werden door de Mexicaan zelf kracht bijgezet, door op de donderdag in Melbourne tijdens de persconferentie te vertellen dat hij het gevoel had voor het eerst sinds zijn komst bij het team een gelijke behandeling te krijgen: "Toen ik er net bij kwam was dat wel anders", klonk het onder andere. "Eigenlijk was het toen zo dat ze alleen met twee auto's reden omdat ze wel moesten."

Reactie Horner

Teambaas Christian Horner liet vervolgens weten verrast te zijn door die uitspraken: "Dit is de eerste keer dat ik hem dat heb horen zeggen", klonk het één dag later tijdens de persconferentie voor de teambazen. "Sinds we de sport zijn binnengekomen in 2005 rijden we met twee auto's, dus we hebben altijd de twee beste coureurs in de auto's willen hebben. Het is goed om te zien dat Sergio het nu erg goed doet. In 2021 stapte hij voor het eerst in de auto na de pandemie en had hij het moeilijk. Vorig jaar ging dat al beter, toen wist hij twee van de zeventien overwinningen te behalen."

Geen voorkeursbehandeling

Pérez senior heeft gereageerd op alle speculaties die hierna volgden: "Dat zijn leugens, laat dat duidelijk zijn", klinkt het tegenover Marca. "Red Bull is een merk dat miljarden dollars verder gaat dan Sergio en Max. Het is een professioneel team dat met allebei de coureurs wil winnen, ze willen dat hun coureurs vanaf de eerste ronde in de eerste vrije training eerste en tweede staan. Er wordt niemand voorgetrokken, het is allemaal speculatie. Red Bull heeft de twee beste tijgers in dezelfde kooi. Als ze niet op hetzelfde niveau zouden zitten, zou wat nu aan de hand is niet aan de hand zijn", doelt hij op alle recente gebeurtenissen.