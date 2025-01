Zo snel groeide het vermogen van Max Verstappen naar €210 miljoen

Met Max Verstappen heeft Nederland sinds lange tijd weer een Formule 1 coureur die series meedoet om de prijzen. Sterker nog, hij is hard op weg om de beste aller tijden te worden. Inmiddels heeft hij ook de vierde titel op zijn naam weten te zetten en is hij nog lang niet van plan om te stoppen. Naast zijn sportieve succes, heeft hij er ook voor gezegt dat hij er financieel warmpjes bij zit. Met een vermogen van 210 miljoen euro bezet hij momenteel plek 322 in de Quote 500, zo schreef Crypto-insiders.nl. Dit vermogen wist hij niet alleen bij elkaar te krijgen door zijn overigens goede contract bij Red Bull, maar ook door allerlei andere inkomsten waaronder sponsoring.

Van racekampioen naar multimiljonair

Max Verstappen is niet zomaar een coureur; hij is een meervoudig wereldkampioen in de Formule 1 (F1). Dit jaar (2024) heeft hij het natuurlijk een stuk spannender gemaakt dan de jaren ervoor. Ondanks de enorme voorsprong, werd het in de laatste paar wedstrijden van het seizoen toch nog spannend. De auto van Max deed niet helemaal wat hij moest doen en hij zag Lando Norris daardoor steeds dichterbij komen. Het absolute verschil maakte hij tijdens de GP van Brazilië, waar hij weer even liet zien hoe goed hij was en nog altijd is. Met onder andere zijn vierde titel zag Max zijn vermogen stijgen van 126 miljoen in 2023, naar 210 miljoen het jaar erna. Als we dit vergelijken met de stijging van de Bitcoin koers, dan vertonen deze enige gelijkenissen als het gaat om de snelle groei.

Sponsordeals en bonussen

Verstappens indrukwekkende prestaties trekken niet alleen fans, maar ook sponsors aan. Denk aan reclames voor Jumbo en speciale merchandise in winkels. Daarnaast verdient hij volgens berichten €35.000 per post op Instagram, waarmee zijn online invloed een flinke bron van inkomsten is. Als viervoudig wereldkampioen ontving Verstappen ook een bonus van €10 miljoen, bovenop zijn jaarinkomen. En dat salaris? Een schokkende €55 miljoen per jaar.

Investeringen

Naast zijn inkomsten uit de F1 investeert Verstappen slim. Hij bezit aandelen ter waarde van $25 miljoen, waaronder grote namen als IBM, Amazon, Apple, Visa en Netflix. Maar één ding ontbreekt in zijn portfolio: cryptocurrencies. Verstappen blijft bij traditionele investeringen en kiest voor tastbare luxe, zoals zijn wagenpark vol peperdure auto’s, een privéjet, een villa in Monaco en een superjacht.

Waarom Max zijn vermogen blijft groeien

Max Verstappen combineert zijn prestaties op de baan met slimme investeringen in bewezen bedrijven en luxe bezittingen die hun waarde op lange termijn behouden, zoals vastgoed en voertuigen. Met een vermogen dat in slechts één jaar bijna is verdubbeld, is hij niet alleen een ster in de Formule 1, maar ook een financieel icoon.

Toekomstplannen

Voorlopig lijkt Verstappen zijn vermogen verder te laten groeien zonder risico’s te nemen in de crypto wereld. Hoewel de potentiële winsten in de crypto wereld natuurlijk enorm zijn, laat Max het voor nu even bij zijn huidige investeringen. Overigens weten we natuurlijk niet helemaal zeker of hij inderdaad niet investeert in crypto. We moeten hem dus maar op zijn ‘blauwe’ ogen vertrouwen. Wil jij nu wel investeren in crypto? Dan kun je nu crypto kopen met 10 euro welkomstbonus! Zo kun je direct beginnen met het opbouwen van je eigen vermogen.

