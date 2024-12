In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Er is meer bekend geworden over hoe de stoelendans bij Red Bull Racing en diens zusterteam VCARB is verlopen. De manager van Yuki Tsunoda heeft details vrijgegeven over de onderhandelingen binnen de energiedrankfabrikant. Daarnaast zou de Japanse coureur met drie verschillende teams hebben gepraat en zijn hem contracten voor de lange termijn aangeboden. Max Verstappen zal sowieso bij de energiedrankfabrikant kunnen blijven, in ieder geval totdat zijn contract er eind 2028 op zit. Ondertussen kijkt hij al een beetje naar de endurance-racerij. Le Mans-recordwinnaar Tom Kristensen zou hem daar graag willen verwelkomen. Mocht Verstappen stoppen met de Formule 1, dan heeft Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko al een opvolger op het oog. Verder heeft de FIA een regel veranderd en heeft de familie Schumacher goed nieuws.

Manager Tsunoda verklaart coureurssituatie Red Bull: "Het werd onmogelijk gemaakt"

De F1-grid voor het seizoen 2025 is eindelijk compleet, nadat Red Bull de stoelendans binnen haar organisatie heeft uitgevogeld. Yuki Tsunoda zal, ten ongenoegen van vele fans, niet de teamgenoot van Max Verstappen worden. Mario Miyakawa was tot voor kort de manager van Tsunoda en heeft geopenbaard hoe het precies zit bij Red Bull. Net voordat Red Bull bekendmaakte wie de opvolger van Pérez zou worden, plaatste hij op Instagram foto's van Lawson en Tsunoda met de tekst: "Dus... Wie is de volgende?" Een fan reageerde: "Ik snap echt niet waarom een manager doet alsof hij als buitenstaander een show aan het kijken is." Miyakawa antwoordde: "Ik begrijp wat je zegt, maar de onderhandelingen werden onmogelijk gemaakt, aangezien het besluit maanden geleden al was genomen", zo onthulde hij. Lees hier het hele artikel over de stoelendans bij Red Bull Racing en VCARB.

Kristensen verwacht Verstappen in endurance: "Beste van de wereld is altijd welkom"

Max Verstappen heeft er al tien seizoenen in de Formule 1 op zitten. De viervoudig wereldkampioen is niet alleen gek op het rijden in de koningsklasse, maar toont ook interesse in andere takken van de autosport. Tom 'Mr. Le Mans' Kristensen verwacht hem dan ook in de langeafstandsracerij en denkt dat hij het daar net zo goed zou doen. "Hij zal snel zijn en genieten van het rijden met die auto's", vertelde de Deen in een interview met Motorsport.com. "De uitdaging zit hem vooral in het feit dat je met nog twee andere coureurs doet en dus goed moet samenwerken. Maar om samen met de andere rijders te werken aan het optimaliseren van de auto, is iets waar hij veel plezier uit zal halen. Het is iets wat hij natuurlijk ook al doet als hij aan het simracen is met zijn team. Dat zal niet heel anders zijn dan hoe het er in de Le Mans-prototypes aan toegaat." Lees hier het hele artikel over Tom Kristensen die graag Max Verstappen wil zien doen.

FIA voert vreemde wijziging door in speciaal formulier voor Russische atleten

Om mee te mogen doen aan FIA-kampioenschappen, onder een andere licentie, moeten Russische coureurs een speciaal formulier ondertekenen. Toen dit bijna drie jaar geleden werd opgesteld, stond er: "De beslissingen van de World Motor Sport Council van 1 maart 2022 erkennend, waar de FIA de Russische invasie van Oekraïne en de steun van Belarus veroordeelde, ga ik, de ondergetekende coureur, ermee akkoord, als voorwaarde om mee te mogen doen, met het volgende." Verder staat er een lijst aan regels waar Russische coureurs zich aan moeten houden om straffen en sancties te voorkomen. Tijdens deze winterstop heeft de FIA besloten dit document aan te passen. De verandering is klein, maar zorgt wel voor vraagtekens. Lees hier het hele artikel over een verandering aan een FIA-document.

Dochter Gina heeft heuglijk nieuws: Michael Schumacher wordt opa

Michael Schumacher wordt opa. 13 maanden na zijn laatste Grand Prix ooit, in december 2013, raakte 'Der Michael' zwaargewond bij een skiongeluk in de Franse Alpen, vlakbij Méribel. Hij zou nu al zo'n tien jaar thuis aan het revalideren zijn, maar hoe zijn medische toestand is, wil de familie Schumacher liever privé houden. Naar verluidt zou hij voor het eerst in het openbaar gezien zijn tijdens de bruiloft van zijn dochter Gina op het Spaanse eiland Mallorca, waar ze trouwde met Iain Bethke. Ze heeft dit weekend op haar Instagram gedeeld dat ze een dochtertje verwacht met Bethke. Dat betekent dat Corinna en Michael Schumacher grootouders zullen worden. Mick Schumacher, het broertje van Gina die zelf twee seizoenen in F1 heeft doorgebracht bij Haas, reageerde op Instagram "zo blij" te zijn met het nieuws. Lees hier het hele artikel over de dochter van Michael Schumacher die in verwachting is.

Red Bull heeft nieuwe kampioen gevonden als Verstappen stopt: "Lindblad is veelbelovend"

Helmut Marko gaat ervanuit dat Max Verstappen niet zo lang doorgaat in de Formule 1 als Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De hoofdadviseur van Red Bull heeft echter al een opvolger gevonden voor de viervoudig wereldkampioen. Arvid Lindblad heeft indruk gemaakt op Marko. "Het is een groot genoegen en het doet me veel plezier om met Max te werken, maar Max zal niet voor altijd racen. Zeker niet zo lang als Alonso of Hamilton", vertelde Marko bij de Inside Line F1 Podcast. "En het doel van het juniorteam is om nieuwe talenten te vinden. En we zijn niet opzoek naar een nieuwe Max. We zijn opzoek naar een nieuwe kampioen. Ik denk dat de volgende die veelbelovend is, Arvid Lindblad is. En in zijn eerste jaar, of altijd in de Formule 4, zelfs als hij het kampioenschap niet won, en datzelfde geldt voor F3, waar hij de titel had kunnen pakken, maar omstandigheden en dergelijke... Maar wat hem uitmuntend maakt, is zijn pure snelheid." Lees hier het hele artikel over de mogelijke opvolger van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

'Tsunoda kreeg contractaanbiedingen van drie teams, maar mocht van Red Bull niet weg'

Yuki Tsunoda zal voor een vijfde achtereenvolgende F1-seizoen blijven waar hij zit: bij VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing. Toen Sergio Pérez zijn koffers moest pakken, ging de strijd om het stoeltje naast Max Verstappen tussen de Japanner en Liam Lawson. Het was de laatstgenoemde die de promotie kreeg. Het management van Tsunoda zou er al rekening mee hebben gehouden dat de kans voor hun coureur klein was. Volgens Autosport Web sprak zijn management daarom begin 2024 al met drie verschillende teams: Alpine, Haas en Sauber. Ieder zou hem zelfs een contract voor de lange termijn hebben aangeboden. Helaas voor Tsunoda weigerde Red Bull hem te laten vertrekken. Lees hier het hele artikel over de gesprekken die Yuki Tsunoda voerde met andere teams.

