De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft tijdens deze F1-winterstop een opmerkelijke wijziging aangebracht in een van haar vele documenten. Het gaat om het formulier dat Russische coureurs moeten ondertekenen om aan FIA-kampioenschappen mee te mogen doen.

Tijdens de wintertests ter voorbereiding op het Formule 1-seizoen van 2022 werd het onrustig in Oost-Europa. Rusland viel in februari van dat jaar Oekraïne binnen en dat had ook gevolgen voor de autosport. Nikita Mazepin reed op dat moment nog in de koningsklasse voor Haas met steun van Uralkali, een staatsbedrijf. De Amerikaanse renstal greep meteen in door Mazepin weg te sturen en Kevin Magnussen terug te roepen. De FIA ondernam eveneens actie na goedkeuring van de leden van de World Motor Sport Council. De Grand Prix van Rusland op het circuit van Sochi werd afgelast en de tv-rechten in het land werden afgenomen. Russische coureurs mogen alleen onder een licentie van geen land of een ander land uitkomen en woorden, volksliederen en afbeeldingen van Rusland en Belarus zijn verboden.

Document gewijzigd

Om mee te mogen doen aan FIA-kampioenschappen, onder een andere licentie, moeten Russische coureurs een speciaal formulier ondertekenen. Toen dit bijna drie jaar geleden werd opgesteld, stond er: "De beslissingen van de World Motor Sport Council van 1 maart 2022 erkennend, waar de FIA de Russische invasie van Oekraïne en de steun van Belarus veroordeelde, ga ik, de ondergetekende coureur, ermee akkoord, als voorwaarde om mee te mogen doen, met het volgende." Verder staat er een lijst aan regels waar Russische coureurs zich aan moeten houden om straffen en sancties te voorkomen.

Tijdens deze winterstop heeft de FIA besloten dit document aan te passen. De verandering is klein, maar zorgt wel voor vraagtekens. Het enige dat namelijk is aangepast is dat de zin "waar de FIA de Russische invasie van Oekraïne en de steun van Belarus veroordeelde" is weggehaald. Waarom dit is verwijderd, is niet bekend, en waarom de autosportbond überhaupt de moeite heeft gedaan om het document te wijzigen, terwijl de oorlog nog steeds voor verwoesting zorgt in Oost-Europa, is een raadsel.

Wel staat er nog steeds in het document dat de FIA "solidair is aan het Oekraïense volk, de Fédération Automobile de l'Ukraine en iedereen die slachtoffer is als gevolg van het voortdurende conflict".

