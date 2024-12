Red Bull onthult nieuwe teamgenoot Verstappen, Nieuwe verdachte in Schumacher-zaak | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Red Bull Racing heeft de knoop doorgehakt en Liam Lawson gepromoveerd tot teamgenoot van Max Verstappen in 2025. De familie van Michael Schumacher werd afgeperst en er is een nieuwe mogelijke verdachte opgestaan. Daarnaast werd van Sergio Pérez gezegd dat hij zelf zou zijn gestopt bij Red Bull Racing, maar die bewering wordt tegengesproken. Dit is de GPFans Recap van donderdag 19 december.

Red Bull Racing bevestigt Lawson als nieuwe teammaat van Verstappen

Liam Lawson wordt vanaf het Formule 1-seizoen van 2025 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Dat heeft de Oostenrijkse grootmacht via de officiële kanalen bekendgemaakt. Het ging tussen Lawson en Yuki Tsunoda, maar het is uiteindelijk de Nieuw-Zeelander geworden die de kleuren van het Oostenrijkse team mag gaan verdedigen. Alles lezen over de beslissing van Red Bull Racing? Klik hier!

'Bewering van Red Bull dat hij zelf besloot te vertrekken niet waar volgens kamp Pérez'

Sergio Pérez zal niet voor Red Bull Racing in actie komen tijdens het F1-seizoen van 2025 en dus zal Max Verstappen een nieuwe teamgenoot krijgen. Volgens Christian Horner heeft 'Checo' zelf de keuze gemaakt om een stap terug te doen, maar klopt dat wel? Lezen waarom het kamp van Pérez de bewering van Horner tegenspreekt? Klik hier!

Lawson grapt over befaamd etentje met Russell en Verstappen: ‘George zei helemaal niks’

De ruzie tussen Max Verstappen en George Russell was ook te zien tijdens het etentje voor de coureurs in Abu Dhabi. Liam Lawson zat er ook die avond en legt uit dat de coureurs expres Russell naast Verstappen hadden gezet, maar dat de Mercedes-coureur niet hapte. Lezen hoe dat allemaal die avond verliep? Klik hier!

Russell schrikt van aanpassingen FIA-president: 'Dat lijkt me een behoorlijk grote deal'

George Russell wil als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association graag weten wat het doel van de FIA nu precies is. De Mercedes-coureur reageert daarmee op de woorden van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die stelde dat de coureurs zich vooral op de baan moeten focussen en zich niet moeten bemoeien met hoe hij de internationale autosportbond bestuurt. Lezen waarom Russell om meer transparantie vraagt? Klik hier!

Nieuwe verdachte in afpersingszaak familie Schumacher: "We zagen onaangename dingen"

Er is een nieuwe verdachte naar voren gekomen in een rechtszaak rondom Michael Schumacher, zijn medische toestand en zijn familie. De ontslagen verpleegster van de zevenvoudig wereldkampioen wordt nu ook onderzocht als een van de betrokkenen bij de afpersing van Schumacher. Alles lezen over de afpersingzaak met betrekking tot de familie van Michael Schumacher? Klik hier!

