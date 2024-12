Begin dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschud door de rel binnen het team en met name Christian Horner en Jos Verstappen namen een hoofdrol op zich. Inmiddels is de rust wedergekeerd binnen het team en is men een viervoudig wereldkampioen rijker. Jos blikt terug op het heetgebakerde jaar.

Het was niet het meest gemakkelijke seizoen voor de Verstappen, maar tijdens de race in São Paulo liet hij na een reeks controverses maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is op het circuit. De ongekende rit op het circuit van Interlagos liet wereldwijd de monden openvallen, waarna hij één race later de vierde wereldtitel wist binnen te halen. Een welkome opsteker na niet het gemakkelijkste jaar uit zijn loopbaan. Met name de vete tussen Horner en zijn vader zorgde voor veel opschudding in de Formule 1. Laatstgenoemde vindt het knap hoe rustig zijn zoon bleef onder de verhitte situatie. "Vroeger was dat een van de dingen waarover ik me zorgen maakte, hoe hij het soms verloor in een crisissituatie. Nu is dat net zijn grote kracht. Ik stond er dit seizoen echt van te kijken hoe hij daar onder zeer hoge druk mee omging", vertelt hij in een uitgebreid interview met Algemeen Dagblad.

Volwassen Max

Vervolgens wordt door de interviewer van dienst direct het linkje gelegd met de interne ruzies binnen het team, die tussen Horner en Verstappen senior voorop: "Natuurlijk. Iedereen weet wat er is gebeurd. En ja, ik zei op een bepaald moment dat Horner weg moest. Dat was niet gemakkelijk voor Max: enerzijds zijn vader niet afvallen en er anderzijds voor zorgen dat het team bleef functioneren. Maar hij fietste overal gezwind tussendoor. Je moet het maar doen. Dat is volwassenheid: aanvoelen hoe je met de dingen moet omgaan.”

Vrede tussen Horner en Jos?

Vervolgens wordt besproken dat Horner en Jos recent al pratend gezien werden nadat hij dus eerder zei dat Horner weg moest: "Ik zei dat toen inderdaad. Maar op een bepaald moment moet je ook aan Max denken, en het was voor alle partijen goed dat de rust kon terugkeren. Ten bewijze: Max is wereldkampioen geworden. Maar als Horner morgen iets zegt dat niet waar is, dan ga ik daar opnieuw tegenin. Weet je, in het leven moet je het niet altijd met iedereen eens zijn. Natuurlijk was het beter geweest als ons conflict binnenskamers was gebleven, en niet zo uitgesmeerd in de pers. Maar ja, dit is nu eenmaal F1.”

