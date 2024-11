In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is al november, maar nog steeds heeft Red Bull geen duidelijkheid gegeven over wie de teamgenoot wordt van Max Verstappen in 2025. De energiedrankfabrikant wordt nu getipt op Valtteri Bottas, de solide veteraan die zijn zitje bij Sauber is kwijtgeraakt. Wie ook kans maakt bij Red Bull, is Liam Lawson. De trotse Nieuw-Zeelander ziet echter "bullshit" bij McLaren, omdat hij vindt dat er voor het team het verkeerde volkslied wordt gedraaid. McLaren wordt ondertussen voor de grap belachelijk gemaakt tijdens een simrace voor het goede doel waar Verstappen aan meedoet. Verder blikt Nico Hülkenberg terug op zijn diskwalificatie, is er een verrassende invaller bij Ferrari en heeft Audi wanhopig investeerders nodig.

Hülkenberg werd gediskwalificeerd na hulp van feestende marshals: "Ze waren superblij"

Nico Hülkenberg werd halverwege de F1 Grand Prix van São Paulo gediskwalificeerd. Het was voor het eerst sinds Canada 2007 dat de wedstrijdleiding van de FIA zo fel moest ingrijpen, toen Felipe Massa en Giancarlo Fisichella het rode licht bij pit-exit negeerden. Hülkenberg blikt terug op zijn straf in Brazilië. "Volgens mij ging het nog eigenlijk prima op de intermediates", vertelde de Haas-coureur na afloop van de race over de regenachtige omstandigheden. "Ik zat lange tijd in een treintje met Pierre [Gasly] en Fernando [Alonso], voordat we besloten een pitstop te maken. Ik denk dat we een best goede race tegemoet gingen - het ging niet verschrikkelijk slecht, maar ook niet geweldig. Maar net na de pitstop, onze race... [Door de spin] kwam het snel ten einde en vanaf toen ging het van kwaad tot erger." Hij dacht niet na over een diskwalificatie, toen hij door de marshals gered werd. "Ze renden de baan op, gaven me een duwtje en ze waren superblij met zichzelf. Ze waren aan het feesten en me aan het toejuichen." Lees hier het hele artikel over de diskwalificatie van Nico Hülkenberg.

Lawson wil bij McLaren het Nieuw-Zeelandse volkslied horen: "Het is eerlijk gezegd bullshit"

Liam Lawson vindt dat er verandering moet komen bij McLaren en de FIA. De Red Bull F1-coureur die voor het zusterteam van de energiedrankfabrikant uitkomt, vindt dat McLaren onder de Nieuw-Zeelandse licentie moet rijden en dat de FIA op het podium het Nieuw-Zeelandse volkslied moet afspelen. "Het is totaal niet logisch", vertelde Lawson bij The Red Flags Podcast. "Het is een team uit Nieuw-Zeeland, en de naam is nog steeds McLaren. Ik heb geen idee. Bij Red Bull spelen ze het Oostenrijkse volkslied af, ook al is het team gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. McLaren is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, maar het is een team uit Nieuw-Zeeland. Het is compleet bullshit, om eerlijk te zijn. Al helemaal als je zelf uit Nieuw-Zeeland komt. Bruce McLaren is namelijk een absolute legende." Lees hier het hele artikel over de trotse Nieuw-Zeelander die bij McLaren zijn volkslied wil horen.

Bottas als noodoplossing getipt voor Red Bull: "Hij doet wat hem gevraagd wordt"

Red Bull Racing gaat na dit seizoen bepalen wie het tweede zitje krijgt naast Max Verstappen. Mag Sergio Pérez bij het Oostenrijkse F1-team blijven? Of gaat een jongeling de plek overnemen? Anderen komen echter met een alternatieve theorie: Valtteri Bottas. "Als ik deze woorden tegen je zou zeggen: 'Valtteri Bottas tekent bij Red Bull'... Zouden jullie dat dan heel raar vinden?", begon Jennie Gow die al twintig jaar werkt in de motorsport en sinds 2011 in de Formule 1 als journalist, en voor de Britse tv en radio. Ze vervolgde tegenover haar mede-presentatoren bij The Fast and The Curious-podcast: "Ja, hè? Ik zie het aan jullie gezichten. Laten we zeggen dat Red Bull opzoek is naar een noodoplossing voor dat tweede stoeltje... Als je kijkt naar coureurs die de rol van tweede rijder op zich hebben genomen, die gewoon in dat stoeltje zitten en doen waar ze voor gevraagd zijn, dan is hij snel. Dat weten we. Hij speelt het teamspelletje heel goed." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Valtteri Bottas.

'Audi wanhopig opzoek naar investeerders en vindt groot zak geld in Qatar'

Het gaat de verkeerde kant op met de auto-industrie in Duitsland. De verkoop van nieuwe auto's van de Volkswagen Group valt ontzettend tegen. Geruchten doen de ronde dat meerdere fabrieken hun deuren gaan sluiten, waardoor tienduizenden banen in Europa verloren gaan. Het is lastig om een miljoenenproject als een nieuw Formule 1-team goed te praten, wanneer zoveel mensen hun werk gaan verliezen. Audi heeft investeerders nodig en die lijkt het gevonden te hebben in Qatar. De Qatar Sports Investments (QSi) is al onder andere eigenaar van de bekende voetbalclub Paris Saint-Germain. Volgens Autosport kan Audi al in de week voor de Grand Prix van Qatar op het Lusail International Circuit bekendmaken dat het een deal heeft gesloten met QSi. Lees hier het hele artikel over de financiële problemen van de Volkswagen Group.

Verstappen steekt de draak met McLaren en Norris met kleurstelling voor goede doelen-race

Tijdens de pauze tussen de Grands Prix van São Paulo en Las Vegas heeft Max Verstappen de tijd om mee te doen aan de The Race For Mental Health die maar liefst 23 uur duurt. Er wordt ieder jaar meer dan honderdduizend Britse pond opgehaald voor het goede doel Mind. Het goede doel staat centraal, maar de race wordt ook gewoon voor de leuk gehouden. Er doen een heleboel virtuele auto's mee in allerlei verschillende klasses en grappige livery's. Max Verstappen vinden we in een Daytona Prototype-Corvette met een wel heel opmerkelijke kleurstelling. De bolide is zwart met een collectie aan memes, waaronder Verstappen die "my pickaxe is fucked" zegt van een eerdere Minecraft-stream, de controversiële 10-secondenstraf van Mexico, Verstappen als Sid de luiaard van Ice Age en George Russell als Woody van Toy Story. Niet alleen Verstappen zelf en Russell moeten eraan geloven, maar ook McLaren en Lando Norris. Lees hier het hele artikel over de goede doelen-simrace met Max Verstappen.

'Bearman verliest F1-rookiestatus, Fuoco opgeroepen als vervanger bij Ferrari'

De Italiaanse tak van Motorsport.com kan melden dat Antonio Fuoco in actie zal komen tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi volgende maand. Hij moet dan de plek van Carlos Sainz overnemen, aangezien Charles Leclerc al voor Ollie Bearman aan de kant ging in Mexico-Stad. Het was de bedoeling dat Bearman de vrije training in Abu Dhabi zou doen voor Ferrari, maar de jonge Brit is zijn zogeheten rookiestatus kwijtgeraakt. Volgens het sportief reglement dat is opgesteld door de FIA, is hij niet langer een rookie, omdat hij aan meer dan twee Grands Prix heeft deelgenomen. Lees hier het hele artikel over het Grand Prix-weekenddebuut van Antonio Fuoco.

