In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Aankomend weekend wordt de F1 Grand Prix van Mexico-Stad verreden en dat betekent dat het morgen dus tijd is voor de mediadag. De FIA heeft aangekondigd wie op de bank mogen aanschuiven voor de persconferenties. Onder andere Christian Horner en Sergio Pérez van Red Bull Racing gaan aan de beurt komen. 'Checo' ligt weer onder vuur vanwege zijn prestaties, zeker na de indrukwekkende inhaalrace van Liam Lawson in Texas. Geruchten doen nu de ronde dat Lawson de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen kan worden met Franco Colapinto als grote verrassing bij zusterteam VCARB. Verder heeft Mercedes de plannen uitgelegd voor de ontwikkeling van de W15 en de Zilverpijlen hebben aangekondigd dat Andrea Kimi Antonelli een vrije training zal doen op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Ook is er meer bekend over de toekomst van de Dutch Grand Prix.

Shovlin bevestigt: geen grote upgrades meer voor Mercedes in 2024 op de planning

Het team van Mercedes lijkt in de strijd van het constructeurskampioenschap in een behoorlijk niemandsland beland en de Duitse formatie lijkt het inmiddels dan ook gehad te hebben met het 2024-seizoen. Andrew Shovlin bevestigt dat men vanuit Brackley geen grote upgrades meer naar de W14 brengt. "We hebben eigenlijk bijna alle upgrades die we tot en met het einde van het jaar hebben gedaan nu op de auto gezet", vertelt hij tegenover PlanetF1 in Austin. "Dat wil niet zeggen dat we geen verdere veranderingen zullen doorvoeren aan de hand van de dingen die je tijdens de races leert, maar er staan ​​vanaf nu geen grote updates meer op de planning", zo klinkt het duidelijk. Lees hier het hele artikel over het plan van Mercedes voor de rest van 2024.

Antonelli tijdens eerste vrije training Mexico opnieuw van de partij

Andrea Kimi Antonelli beleefde tijdens de eerste vrije training in Monza meteen een lastig moment in zijn nog zeer prille loopbaan met een crash tijdens zijn eerste VT1. Het komende weekend mag hij revanche nemen: hij mag van het team instappen tijdens de eerste vrije training in Mexico. "Kimi zal voor de tweede keer in de auto stappen voor een VT1-sessie en we kijken ernaar uit om zijn ontwikkeling op de baan te zien", zo meldde teambaas Toto Wolff in de voorbeschouwing van Mercedes. Tijdens de eerste vrije training van de twintigste Grand Prix van het seizoen mag hij achter het stuur van de man die hij na dit jaar gaat vervangen stappen: Lewis Hamilton. Lees hier het hele artikel over de vrije training voor Andrea Kimi Antonelli.

Coronel weet meer over mogelijk Red Bull-zitje: 'Manager Colapinto vroeg om dit telefoonnummer'

Er zijn geruchten uitgekomen dat Franco Colapinto binnenkort lid gaat worden van de Red Bull-familie. De Williams-coureur maakt duidelijk indruk met zijn puntenfinishes in de Formule 1. Tom Coronel weet meer en hint op de nieuwe mogelijkheid voor de Argentijn. "Hij heeft nog niks", zo begon hij geheimzinnig bij Viaplay. Erop gewezen dat Kick Sauber naast Nico Hülkenberg nog een vrij stoeltje heeft, antwoordde simpelweg Coronel: "Nee." In de studio hebben ze door dat de toerwagencoureur iets weet. "Ja, maar ik ga het niet zeggen. [Wat er gezegd wordt] klopt, maar ik ga het niet zeggen." Coronel legde vervolgens uit hoe hij aan de informatie komt. "Zijn manager is mijn oude teamgenoot." Colapinto zit bij Bullet Sports Management, waar Jamie Campbell-Walter de directeur van is. Hij deelde in 2001 en 2003 een Lister Storm met Coronel in het FIA GT-kampioenschap. "Daar heb ik af en toe contact mee. Opeens ging er een lampje branden, want hij vroeg naar het telefoonnummer van een teambaas in de Formule 1. Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting bij Red Bull in 2025.

'Dutch GP na 2025 niet meer ieder jaar, mogelijk roulatiedeal met Barcelona-Catalunya'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Circuit Zandvoort na 2025 niet langer ieder jaar de F1 Dutch Grand Prix zal organiseren. Spa-Francorchamps zou niet geïnteresseerd zijn in een roulatiedeal met Zandvoort en dus wordt er naar verluidt nu gesproken met Circuit de Barcelona-Catalunya. "Het gerucht gaat dat de Belgen elk jaar een race willen organiseren en dat ze niet willen overstappen op een roulatiesysteem met de Nederlanders", zo schrijft F1-journalist Joe Saward in zijn notebook. "Die kunnen zich maar één race per twee jaar veroorloven. Daarom praten de Nederlanders nu met de Catalanen in Barcelona om te kijken of ze vanaf 2026 een race kunnen delen, aangezien de Spaanse GP dat jaar naar Madrid verhuist, mits ze het geplande circuit in de beschikbare tijd kunnen af kunnen krijgen. Dit betekent dat de tweede Italiaanse race, de Grand Prix van Emilia-Romagna, moeite zal hebben om te overleven." Lees hier het hele artikel over de toekomst van de Dutch Grand Prix.

Horner en Pérez aanwezig bij persconferentie in Mexico, Verstappen niet uitgenodigd

De Formule 1 keerde in 2015 terug naar Mexico na een pauze van 23 jaar. Nico Rosberg en Lewis Hamilton wonnen er eerst voor Mercedes, voordat Max Verstappen twee keer op rij zegevierde met Red Bull Racing. Hamilton won opnieuw in 2019. De koningsklasse sloeg het Latijns-Amerikaanse land voor een jaar over vanwege de pandemie. In 2021 keerde de race, nu als de Grand Prix van Mexico-Stad in plaats gewoon Mexico, weer terug en sindsdien is Verstappen er onverslaanbaar geweest. De laatste keer dat Ferrari of McLaren hier heeft gewonnen is alweer meer dan dertig jaar geleden. De FIA heeft vandaag aangekondigd wie er bij de persconferenties aanwezig zullen zien voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez wordt aankomende zondag verreden. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Jenson Button over het persconferentieschema voor de Grand Prix van Mexico-Stad.

Red Bull waarschuwt Pérez na indrukwekkende prestatie Lawson: 'Contracten betekenen niks'

Liam Lawson zou 'de gele trui' aan hebben in de race om het tweede Red Bull Racing-stoeltje naast Max Verstappen. Hoofdadviseur Helmut Marko heeft een waarschuwing uitgedeeld aan Sergio Pérez dat contracten niks hoeven te betekenen. "Pérez heeft dan wel een contract, maar de Formule 1 is een meritocratie. Als de prestaties niet goed zijn, dan zijn contracten nutteloos. Aan het einde van het seizoen gaan we met elkaar om de tafel en nemen dan een besluit over wie de beste teamgenoot voor Verstappen is bij Red Bull", zo legde Marko het duidelijk uit tegenover F1-Insider. De man uit Guadalajara zal in ieder geval niet zelf weglopen van de Formule 1. "Ik ben me niet bewust van enige gedachten dat hij met pensioen gaat." Red Bull zou Lawson als favoriet zien om Pérez op te volgen. "Na de race in Austin draagt Lawson de gele trui", vertelde het team tegenover het Duitse platform. Lees hier het hele artikel over de waarschuwing voor Sergio Pérez van Helmut Marko.

