Het team van Mercedes lijkt in de strijd van het constructeurskampioenschap in een behoorlijk niemandsland beland en de Duitse formatie lijkt het inmiddels dan ook gehad te hebben met het 2024-seizoen. Andrew Shovlin bevestigt dat men vanuit Brackley geen grote upgrades meer naar de W14 brengt.

Het blijft dit jaar een raar seizoen voor het team van Mercedes. Het ene weekend loopt de formatie van Wolff strak achter de feiten aan, terwijl ze een race later ineens weer vooraan het veld te vinden zijn. Ook afgelopen weekend leken de Zilverpijlen er op het Circuit of the Americas weer goed op te staan. De wagens van George Russell en Lewis Hamilton hadden veel snelheid en dus leek het er zeker op dat ze op zaterdag zelfs een gooi konden doen naar het pakken van de pole posiition. Uiteindelijk werd het een teleurstelling van jewelste, want Hamilton vond zijn Waterloo al in Q1, terwijl Russell zijn wagen crashte in Q3 waardoor alle upgrades voor dat weekend beschadigd werden.

Richting 2025

Ook in de race ging het zeker niet zoals gewenst, want Hamilton verloor na enkele ronden al de controle over zijn bolide, waardoor hij in het grind terechtkwam en zijn rampweekend op een eind liep. Russell daarentegen reed wel een snaarstrakke race en baande zich vanuit de pitstraat een weg naar voren met een knappe zesde stek als eindresultaat. Terwijl de strijd vooraan om het constructeurskampioenschap nu daadwerkelijke losgebarsten is tussen Red Bull, McLaren en Ferrari, zal Mercedes zich vermoedelijk niet meer gaan mengen in de ontwikkelingsstrijd en lijkt de focus langzaam maar zeker richting 2025 te verdwijnen.

Einde ontwikkeling

Dat blijkt uit woorden van Shovlin, die zegt hoe de vork in de steel zit wat betreft de upgrades: "We hebben eigenlijk bijna alle upgrades die we tot en met het einde van het jaar hebben gedaan nu op de auto gezet", vertelt hij tegenover PlanetF1 in Austin. "Dat wil niet zeggen dat we geen verdere veranderingen zullen doorvoeren aan de hand van de dingen die je tijdens de races leert, maar er staan ​​vanaf nu geen grote updates meer op de planning", zo klinkt het duidelijk. De beslissing van Mercedes is niet geheel onlogisch te noemen: De Duitse renstal staat met 344 punten ruim achter op Ferrari [496] bij de constructeurs, terwijl naast belager Aston Martin slechts 86 punten heeft.

