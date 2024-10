In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel de herfststop in volle gang is, zijn er toch weer een aantal nieuwtjes naar buiten gekomen. Zo opent FIA-president Mohammed Ben Sulayem de aanval op de Britse media, die in zijn ogen niet altijd even eerlijk zijn geweest. Dr. Helmut Marko erkent dat de kwakkelende RB20 vooral zijn uitwerking heeft op Sergio Pérez en Red Bull Racing heeft de jaarcijfers gedeeld en die zijn niet altijd even positief. Dit is de GPFans Recap van donderdag 3 oktober.

Marko slaat terug: 'Ricciardo is tijdig geïnformeerd over zijn vertrek'

Er is de afgelopen weken natuurlijk een hoop te doen geweest rondom Daniel Ricciardo en de manier waarop hij zijn zitje in de Formule 1 verloren heeft. Met name de niet chique ogende manier van Red Bull moest het ontgelden, maar volgens Helmut Marko zit de vork toch nét wat anders in de steel. Lezen hoe het ontslag van Daniel Ricciardo in elkaar zit vanuit het perspectief van Helmut Marko? Klik hier!

Red Bull Racing schreef meer dan 300 miljoen pond bij in 2023, maar winst gedaald

Red Bull Racing heeft de financiële cijfers van het seizoen en jaar 2023 bekendgemaakt. Er zijn positieve en negatieve cijfers die door het team gebracht worden. Red Bull domineerde F1 in 2023 en schreef meerdere records op haar naam. Zo won het team 21 van de 22 races in 2023. Het team werd met afstand en een recordaantal punten kampioen bij de coureurs en liet de andere teams ook kansloos bij de constructeurs. Hier hoort een financieel succesvol seizoen bij, zou je zeggen. De jaarcijfers van het Oostenrijkse team induiken? Klik hier!

Marko wijst naar Norris: "We vragen ons allemaal af hoe hij dat gedaan heeft"

Dr. Helmut Marko en Max Verstappen hebben de dinsdag na de race in Singapore een langdurig telefoongesprek met elkaar gehad om de in hun ogen onverklaarbare dominantie van Lando Norris te bespreken. De McLaren-coureur wist in een aantal ronden de voorsprong van twee seconden uit te bouwen naar twintig seconden. Lezen waar Marko en Verstappen het over hebben gehad? Klik hier!

Ben Sulayem niet blij met media: "Ze hebben me aan de schandpaal genageld"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is net als Adrian Newey kritisch op de rol van de Britse media en stelt dat hij zelf ook is gedemoniseerd door de pers. De Emiraat wordt bij Motorsport.com gevraagd wat hij vindt van de opmerking van Newey en op de vraag of Max Verstappen eerlijk wordt behandeld, geeft hij aan dat hij het vooral over zichzelf wil hebben. Lezen wat de voorzitter van de autobond te zeggen heeft over de rol van de Britse media? Klik hier!

FIA ziet weer twee topmannen vertrekken binnen organisatie

De FIA, Federation Internationale de l'Automobile, ziet de laatste maanden veel belangrijke mensen binnen de organisatie vertrekken. Deze week is het weer raak en moet de FIA wederom op zoek gaan naar opvolgers. De afgelopen maanden zijn er al diverse sleutelpersonen vertrokken en ook ditmaal zijn de posities niet makkelijk in te vullen. Lezen wie de FIA vaarwel gaan zeggen? Klik hier!

