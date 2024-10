FIA-president Mohammed Ben Sulayem is net als Adrian Newey kritisch op de rol van de Britse media en stelt dat hij zelf ook is gedemoniseerd door de pers. De Emiraat wordt bij Motorsport.com gevraagd wat hij vindt van de opmerking van Newey en op de vraag of Max Verstappen eerlijk wordt behandeld, geeft hij aan dat hij het vooral over zichzelf wil hebben.

Kort nadat bekend werd dat Newey de overstap gaat maken richting Aston Martin, kwam ook een podcast met de 65-jarige ontwerper online. Daarin was Newey openhartig over zijn vertrek bij het Oostenrijkse team, ook nam hij even de tijd om de rol van de Britse media te bespreken. Zo vindt Newey dat Sebastian Vettel in het verleden niet altijd even eerlijk is behandeld door de Britse pers, die in zijn ogen wat nationalistisch opereert. Hetzelfde geldt volgens Newey voor Verstappen, die in zijn ogen gedemoniseerd werd.

FIA VS Verstappen

De voorzitter van de internationale autosportbond heeft inmiddels zijn eigen vete met Verstappen en dat komt door het schelden van Verstappen tijdens de persconferentie in Singapore. Daarvoor heeft de Nederlander een taakstraf gekregen, maar wat de drievoudig kampioen moet gaan doen en of hij dit überhaupt gaat uitvoeren, dat is nog niet bekend.

'Media hebben mij aan de schandpaal genageld'

"Ik respecteer Max. Want ik ben ook rijder geweest en kampioen. En ik respecteer winnaars en kampioenen", opent Ben Sulayem over Verstappen in relatie tot de Britse media. Toch wil hij vooral zijn eigen strijd met de Britse pers aanhalen. "Ik heb gezien wat er allemaal over hem geschreven is. Maar laten we het eens over mij hebben. Als je kijkt naar wat de Britse media mij hebben aangedaan… Ze hebben me aan de schandpaal genageld. Hoewel ze me nergens van hebben beschuldigd… En ze blijven maar doorgaan", legt de voorzitter uit. Wel wijst Ben Sulayem naar een, in zijn ogen, duidelijke oorzaak: "Ze willen meer geld verdienen en meer aandacht voor zichzelf. Daar is het hen allemaal natuurlijk om te doen."

Voorzitter heeft opdracht voor media

De voorzitter hoopt dan ook dat het minder over hem gaat, maar meer over de sport: "Kunnen we nou gewoon eens stoppen met al die onzin? Kunnen we teruggaan naar de orde van de dag en het weer hebben over wat het beste is voor de sport? Is dat mogelijk? Ik vraag het maar. Maar als de media dat niet willen, dan moeten ze het zelf maar weten."

