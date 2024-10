Download nu gratis de geheel vernieuwde GPFans-app voor je smartphone

GPFans heeft haar applicatie voor Android en iOS volledig vernieuwd én verbeterd. De app is niet alleen sneller, maar ook gebruiksvriendelijker dan ooit. Of je nu thuis bent, onderweg naar je werk of op het circuit zelf staat, met de app heb je altijd het laatste Formule 1-nieuws bij de hand. De gloednieuwe GPFans-app is volledig gratis te downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store.

De Formule 1 is constant aan verandering onderhevig en met een record aantal races op de kalender, gebeurt er iedere week wel iets spraakmakends in de koningsklasse van de autosport. Met de GPFans-app voor je smartphone ben je altijd en overal volledig op de hoogte van het laatste nieuws. Onze gepassioneerde redacteuren houden je van minuut tot minuut op de hoogte van ontwikkelingen op én naast de baan. Naast het laatste Formule 1-nieuws kun je in de app ook terecht voor realtime-statistieken, raceschema's, uitslagen, video's, interviews en andere exclusieve content. Met de hagelnieuwe app van GPFans beleef je de Formule 1 als nooit tevoren. En dat helemaal gratis.

In de nieuwe app zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die het voor jou als gebruiker een stuk aangenamer en makkelijker maken. Zo kun je nu met één druk op de knop inloggen op je account, kun je bookmarks maken om je favoriete artikelen op een later moment te lezen en is het mogelijk om via het quick share-menu content razendsnel met je vrienden en familie te delen. Notificaties ontvangen bij groot nieuws? Ook dat regel je eenvoudig met één druk op de knop in de instellingen van de app.

Middels het vereenvoudigde reactiesysteem kun je nu ook makkelijk en snel deelnemen aan de discussies van onze community. Ga in gesprek met andere Formule 1-liefhebbers en geef je mening in de polls. Met de GPFans-app heb je het grootste F1-platform van Nederland altijd in je broekzak. Download 'm nu!

