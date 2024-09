Red Bull onthult nieuwe problemen, Haas kondigt vervanger Magnussen aan | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Over een week wordt de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden. Kevin Magnussen zal de wedstrijd in Bakoe op tv moeten kijken. Hij mag namelijk vanwege een schorsing niet achter het stuur kruipen. Haas kondigde Ollie Bearman vandaag aan als de vervanger van de Deen. De problemen bij Red Bull Racing waren ook deze vrijdag weer het onderwerp van gesprek. Zo zou het team van Max Verstappen in de problemen raken met de auto van 2025, omdat er tijd moet worden gestoken in het oplossen van de balans van de 2024-bolide. Helmut Marko gaat ondertussen dieper in op de oorzaak van de problemen. Verstappen ziet ondertussen een van zijn engineers vertrekken. Van wie hij in ieder geen afscheid hoeft te nemen is Gianpiero Lambiase, ondanks een aanbod van Ferrari. Verder wijst alles erop dat Adrian Newey bij Aston Martin zal tekenen. Het Britse team gebruikt naar verluidt een slim trucje om hem buiten de budgetcap te houden.

'Vasseur heeft poging gedaan om Lambiase als engineer van Hamilton binnen te halen'

Lewis Hamilton werkt bij Mercedes sinds jaar en dag samen met Peter Bonnington, ook wel bekend als 'Bono'. Aan het einde van het seizoen komt aan die samenwerking een eind. Zo verkast Hamilton naar Ferrari, maar blijft Bono bij Mercedes. De verwachting is dat laatstgenoemde aan de slag gaat met Kimi Antonelli, waarvan in Monza bekend werd dat hij het stoeltje van Hamilton vanaf komend jaar zal innemen. Het Sports Courier meldt dat Gianpiero Lambiase daarom in beeld was bij Ferrari, om Hamilton te helpen aan zijn achtste wereldtitel. Die aanbieding is echter afgewezen door 'GP', ondanks de huidige situatie bij Red Bull Racing. FirstSportz meldt daarnaast dat het sowieso een moeilijk verhaal zou worden om 'GP' te overtuigen. Lambiase is namelijk al sinds 2016 de race-engineer van Verstappen. Lees hier het hele artikel over Ferrari die Gianpiero Lambiase van Max Verstappen wilde afpakken.

'Red Bull ziet nieuw probleem ontstaan door aankomende updates RB20'

In de wagen van het 2024-seizoen zijn er veel balansproblemen te bespeuren, waardoor Red Bull Racing maar moeilijk de gang weet te vinden in de RB20. In potentie is de bolide nog steeds één van de snelste, maar het optimale werkvenster vinden blijkt een groot probleem te zijn. In Monza wisselde onderstuur zich af met overstuur en volgens Max Verstappen was de RB20 inmiddels een 'monster' geworden. Het Oostenrijkse team is met man en macht bezig om de situatie te verbeteren, maar dat gaat volgens Formu1a.uno wel ten koste van de ontwikkeling van de wagen van volgend jaar. Zo worden er volgens het Italiaanse medium nu medewerkers van de 2025-wagen afgehaald, om bij te springen bij de updates van de RB20. Lees hier het hele artikel over mogelijke nieuwe problemen bij de ontwikkeling van de RB20.

'Aston Martin zou slimme truc gebruiken om Newey buiten budgetcap te houden'

Nadat Adrian Newey bekendmaakte te vertrekken bij Red Bull Racing, stonden de rivaliserende F1-teams in de rij voor zijn handtekening. Newey staat namelijk te boek als dé ontwerper binnen de koningsklasse van de autosport, die al meerdere WK-winnende bolides uit zijn potlood heeft getoverd. Het lijkt uiteindelijk Aston Martin te zijn die de strijd om Newey gaat winnen. Het team van Lawrence Stroll heeft Newey alles geboden waar hij om vroeg, zo onthult het Duitse Auto Motor und Sport: een gigantisch salaris en 'bepaalde vrijheden'. Maar Aston Martin biedt nog veel meer waar de ontwerper wel warm van wordt. Lees hier het hele artikel over hoe Adrian Newey zich bij Aston Martin zal voegen.

Leegloop bij Red Bull: nóg een engineer neemt afscheid van team Verstappen

Het is niet voor het eerst gebeurd tijdens dit F1-seizoen, maar een engineer van Max Verstappen heeft zijn vertrek bij Red Bull Racing aangekondigd. De collega's bij Red Bull hebben namelijk een afscheidsfeestje gegeven voor Adam Wootton. De Brit kwam bij de Royal Navy terecht, toen hij 16 was, en werd daar engineer op het gebied van helikopters en straaljagers. Hij ging onder andere naar Afghanistan en werd een van de jongste soldaten om uitgeroepen te worden tot Petty Officer. Hij verliet de marine en streefde naar een carrière in de Formule 1 bij Red Bull, en dus ging hij studeren aan de National Motorsport Academy. Dat resulteerde in een baan bij de Oostenrijke renstal op de test- en inspectieafdeling van de elektronica en later werd hij de electronics engineer van Verstappen. Lees hier het hele artikel over het vertrek van een engineer van Max Verstappen.

Marko onthult: 'Horner niet directe oorzaak problemen, dít wel'

De technische issues bij Red Bull Racing hebben niet direct te maken met de onrust die er nog steeds heerst rondom teambaas Christian Horner. Hoewel de situatie rondom Horner ongetwijfeld heeft meegespeeld bij het vertrek van sommige personeelsleden, is de teambaas niet zozeer de direct oorzaak van de technische problemen, zo stelt hoofdadviseur Helmut Marko. "Het is duidelijk dat zoiets [de perikelen rondom Horner, red.] niet helpt, maar uiteindelijk heeft dat niets te maken met onze technische problemen", zo vertelde de man uit Graz in gesprek met het Oostenrijkse OE24. Maar wat ligt er dan wel ten grondslag aan de technische problemen met de auto? Marko onthult: "Heeft eerder te maken met het vertrek van belangrijke mensen." Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die ingaat op de problemen bij Red Bull.

Haas bevestigt Bearman als vervanger van geschorste Magnussen in Bakoe

Het team van Haas bevestigt dat Oliver Bearman volgend weekend in de wagen van Kevin Magnussen de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat rijden. Bearman is vanaf volgend jaar de vaste coureur van het team, maar zal in Bakoe het plekje van de geschorste Magnussen overnemen. "Het is zeker een grotere uitdaging om in te vallen als reservecoureur, met beperkte voorbereidingstijd en dergelijke, maar ik heb het geluk dat ik dit eerder dit jaar al heb gedaan bij Scuderia Ferrari, dus ik kan in ieder geval terugvallen op die ervaring", vertelde de jonge Brit. Daarnaast heeft Bearman diverse trainingen gerende in de VF-24 en dus is het niet een geheel nieuwe wagen voor 'Ollie'. Lees hier het hele artikel over de vervanger bij het Haas F1 Team.

