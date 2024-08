Mercedes en McLaren snelst op vrijdag Dutch GP, Haas mag Nederland niet verlaten | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop voorbij en we zagen voor het eerst in vier weken tijd weer F1-actie op de baan. Vandaag werden de vrije trainingen verreden voor de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. De eerste sessie begon met een hevige regenbui, maar de baan droogde al gauw op en aan het eind van de sessie kwamen de slicks tevoorschijn. Max Verstappen werd tweede op twee tienden achterstand van Lando Norris. Voor de tweede vrije training kwam het zonnetje tevoorschijn en er werden een boel kilometers gemaakt om aan de kwalificatiepace én de racepace te werken. Verstappen moest zijn meerdere erkennen in de twee Mercedessen en twee McLarens, en werd dus vijfde met een gat van 0.284 seconden. George Russell versloeg Oscar Piastri voor de eerste plek in VT2 met zes honderdsten. In aanloop naar de trainingen werd Jack Doohan bevestigd als Alpine-coureur voor volgend seizoen. Williams kondigde op haar beurt een Nederlands karttalent als juniorrijder aan. Het was niet alleen maar feest bij Williams: door de wind liep hun hospitality schade op. Toto Wolff heeft zich versproken over de Mercedes-rijdersbezetting voor 2025, en Haas zit in grote juridische problemen met een voormalig titelsponsor.

Alpine kondigt komst Jack Doohan aan als coureur in 2025

Het Formule 1-team van Alpine heeft voorafgaand aan de Dutch Grand Prix bekendgemaakt wie Esteban Ocon in 2025 gaat opvolgen. De Franse renstal meldt via haar officiële kanalen dat Jack Doohan degene gaat zijn die volgend seizoen plaatsneemt in de auto naast Pierre Gasly. De 21-jarige Australiër wordt gezien als een groot talent en mag zich nu dus gaan bewijzen. "Ik ben zo blij dat ik een promotie heb weten veilig te stellen naar een volwaardig racestoeltje in 2025 bij het BWT Alpine F1 Team", zo begint Doohan in een eerste officiële reactie op zijn aanstelling. "Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen en het geloof van het management van het team. Er is veel werk te doen om straks voorbereid en klaar te zijn en ik zal mijn best doen om in de tussentijd zoveel mogelijk informatie en kennis tot mij te nemen om gereed te zijn voor de volgende stap omhoog." Lees hier het hele artikel over Jack Doohan bij Alpine.

Schade bij Williams: deel van tent over dakterras hospitality loopt schade op door hevige wind

De ochtend in Zandvoort werd behoorlijk geteisterd door barre weersomstandigheden. Het KNMI gaf voor de vrijdag in de kustplaats al code geel af om fans te waarschuwen voor de verraderlijke weersomstandigheden en dat bleek niet voor niets te zijn. Windstoten van tot wel 75 kilometer per uur waren mogelijk en ook droog bleef het niet: er vielen in de ochtend alleen al flinke bakken water naar beneden op en rondom het circuit. In combinatie met de harde wind geen fijne situatie. Ondanks de omstandigheden moest alles wat betreft Formule 1 wel gewoon doorgang vinden. Het team van Williams kwam echter niet ongeschonden uit de strijd in de paddock van Zandvoort. Een deel van het dak van het Williams-hospitality overleefde namelijk de storm in Zandvoort niet. Lees hier het hele artikel over de gevolgen van de harde wind op Zandvoort.

Williams F1 kondigt Nederlands karttalent als nieuwe juniorcoureur aan

Dean Hoogendoorn is slechts 12 jaar oud, maar zijn resultaten in de kartracerij hebben al indruk gemaakt op Williams, en dus heeft hij mogen tekenen bij de Williams Driver Academy. Hij was in 2020 de winnaar van de Micro Max Kick-Off in de Benelux, voordat hij naar Italië vertrok. De Woubruggenaar werd derde in de 60 Mini-klasse van de WSK Final Cup en werd de jongste winnaar in de WSK Super Master Race. Hoogendoorn behaalde opnieuw succes in 2022 met de tweede positie in de Mini GR3-klasse tijdens de 27e Ayrton Senna Trophy-wedstrijd, voordat hij derde werd in het Italiaanse kartkampioenschap. Hij is de regerend Europees kampioen in de OK-N Junior-klasse. "Toen ik vier jaar oud was en voor het eerst in een kart zat, wist ik één ding: ik wilde wereldkampioen worden," vertelde een opgetogen Hoogendoorn. Lees hier het hele artikel over Dean Hoogendoorn bij de Williams Driver Academy.

Wolff verspreekt zich in Zandvoort: "Ik wil het laten werken met George en Kimi"

De afgelopen maanden is het rommelig geweest rondom het vacante stoeltje bij Mercedes en lang werd er gedroomd over het binnenhalen van Max Verstappen. Die hoop lijkt nu definitief vervlogen: door een kleine verspreking van Toto Wolff lijken we Andrea Kimi Antonelli te kunnen noteren voor een stoeltje op de grid van 2025. "Daarom zeg ik nu ook niet dat Max in mijn achterhoofd zit richting 2026," zo wordt Wolff door De Telegraaf geciteerd. "We hebben samen besloten dat we volgend jaar verschillende dingen doen. Ik, en het hele team, zal me voor de volle honderd procent concentreren op George en wie er dan ook in de andere auto zit komend seizoen. Er kan een moment komen volgend jaar dat 2026 een onderwerp wordt, maar daar zijn we nu nog niet." Verstappen in een Mercedes in 2025 lijkt dus compleet van de baan en dat zet de deur open voor de 18-jarige Antonelli. Hoewel Wolff dus in zijn woorden eigenlijk nog niet wil toegeven dat men met het Italiaanse talent in zee gaat, verspreekt hij zich in hetzelfde interview en noemt hij het beestje toch bij de naam: "De twee coureurs in onze auto volgend jaar hebben onze volledige steun. Ik wil het laten werken met George en Kimi." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die zich verspreekt over de Mercedes-coureurs voor 2025.

Haas mag Nederland niet verlaten, advocaat Uralkali reageert: "Dan plegen ze strafbaar feit"

Het Haas F1 Team loopt het risico de Grand Prix van Italië volgende week te missen. De advocaat van voormalig titelsponsor Uralkali kan namelijk bevestigen dat de Amerikaanse renstal 'ons' land voorlopig niet mag verlaten na de Dutch GP. Haas zou de betalingsdeadline aan het Russische staatsbedrijf hebben gemist en dus was de politie samen met de gerechtsdeurwaarder in de paddock in Zandvoort om de inboedel van het team in kaart te brengen. Uralkali heeft een Nederlandse rechter gevraagd om beslag te leggen op alle spullen van Haas. OSK Advocaten staat Uralkali bij en zij hebben nu bevestigd dat alle bezittingen van Haas inderdaad Nederland niet mogen verlaten, zolang de betaling niet is gedaan. "Ze moeten ons ook informeren waar alle spullen zijn. Als ze daar niet aan voldoen, plegen ze een strafbaar feit," vertelde Jurjen de Korte van OSK tegenover het ANP. Lees hier het hele artikel over het juridisch drama voor Haas.

Verstappen tast in het duister na lastige trainingen: "Niet duidelijk hoe we dit gaan doen"

Er stond dan wel een flinke wind op Zandvoort, het ging Red Bull Racing niet voor de wind tijdens de vrijdagstrainingen voor de F1 Dutch Grand Prix. Max Verstappen denkt dat zijn team in het duister tast en hij weet niet hoe ze meer snelheid kunnen vinden voor zijn thuisrace. "Natuurlijk konden we in VT1 weinig kilometers maken, maar het weer klaarde op voor VT2," vertelde Verstappen. "Daardoor konden we beter zien waar we staan. We hebben niet echt de pace als het gaat om de lange runs of de korte runs en momenteel is het niet duidelijk hoe we dit moeten gaan verbeteren, maar daar gaan we naar kijken. Dit is ook hoe de pikorde was bij de afgelopen paar races, dus het komt niet als een verrassing, maar we moeten aan de slag om meer snelheid te vinden voor de kwalificatie morgen." Lees hier het hele artikel over de vrijdag van Red Bull Racing op Zandvoort.

