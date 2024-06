In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vrijdag veroverde Max Verstappen pole position voor de sprintrace in Oostenrijk, maar ging het vooral over de ruzie tussen Jos Verstappen en Christian Horner. Verstappen beweerde dat hij niet in de RB8 zal rijden dit weekend tijdens de Legends Parade omdat Horner hem niet in de auto wil hebben. Verder ging Horner ook in op de uitspraken van Toto Wolff rondom de toekomst van Verstappen en gaf Jos Verstappen duidelijk aan klaar te zijn met Horner. Dit is de GPFans Recap van 28 juni.

Verstappen eindigde op P1 tijdens VT1 en sprintkwalificatie

Max Verstappen domineerde de vrijdag in Oostenrijk. De eerste vrije training sloot hij op P1 af, ondanks dat zijn auto nog stil was gevallen en hij een rode vlag veroorzaakte. Tijdens de sprintkwalificatie kon Verstappen met 0.039 seconden concurrent Lando Norris van zich afhouden. Oscar Piastri werd derde, voor George Russell en Carlos Sainz. De samenvatting van de eerste vrije training lezen? Klik hier! De samenvatting van de sprintkwalificatie lezen? Klik hier!

Horner heeft advies voor Wolff: 'Als je een Verstappen wil, dan is Jos beschikbaar'

Het ging vrijdag erg veel over Christian Horner en Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen. Horner gooide vrijdag wat olie op het vuur door te reageren op de uitspraken van zowel Jos Verstappen als Toto Wolff, teambaas van Mercedes. De opmerking die Horner vervolgens maakte, zou beide problemen kunnen oplossen. Meer lezen over wat Horner te zeggen had tegen Wolff over de toekomst van Max Verstappen? Klik hier!

Jos Verstappen rijdt niet in RB8: "Horner deed er alles aan om mij niet te laten rijden"

Jos Verstappen zou dit weekend op de Red Bull Ring rondom het weekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk in actie gaan komen in de RB8 uit 2012, maar dit gaat niet door. Dit was eerst wel de bedoeling van de vader van Max Verstappen, maar volgens Jos heeft Red Bull Racing-teambaas Christian Horner er alles aan gedaan om dat tegen te houden. Meer lezen over waar Jos Verstappen niet in de RB8 rijdt dit weekend en waarom hij boos is op Horner? Klik hier!

Jos Verstappen laat nieuwe bom exploderen in Red Bull-kamp: "Helemaal klaar met Horner!"

Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, sinds vrijdag in de schijnwerpers terwijl de coureurs de eerste vrije training en de kwalificatie afwerkten. De Nederlander neemt niet langer een blad voor de mond en zegt "helemaal klaar" te zijn met teambaas Christian Horner. Verstappen senior zou dit weekend deelnemen aan de Legends Parade op de Red Bull Ring, maar Horner zou dit hebben gedwarsboomd. Meer lezen over de uithaal van Jos Verstappen richting Christian Horner? Klik hier!

FIA straft Verstappen niet voor te laat verschijnen op persconferentie: dit is waarom

Max Verstappen verscheen gisteren ruim een kwartier te laat op de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Oostenrijk. Formule 1-coureurs worden geacht op tijd te zijn voor de mediaverplichtingen en daarom kwam de zaak bij de stewards van de FIA te liggen. Zij hebben zojuist hun oordeel gegeven over het 'vergrijp'. Meer lezen over waarom Verstappen geen straf kreeg voor zijn overtreding. Klik hier!

