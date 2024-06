Verstappen noteert snelste tijd én rode vlag tijdens eerste vrije training in Oostenrijk

Max Verstappen heeft tijdens de eerste en enige vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk de snelste tijd laten noteren, een 1:05.685. De krachtsverhoudingen werden echter nog niet helemaal duidelijk, want zowel Lando Norris als Lewis Hamilton deden geen kwalificatierun. Oscar Piastri noteerde de tweede tijd, gevolgd door Charles Leclerc. Verstappen veroorzaakte ook nog kortstondig een rode vlag door een motorprobleem.

De eerste en tevens ook gelijk laatste vrije training in Oostenrijk ging onder bewolkte maar droge omstandigheden van start. De coureurs gingen vanwege de beperkte tijd allemaal al snel naar buiten, zo ook Verstappen, die zijn sessie begon op de medium band. De concurrenten van Mercedes, Ferrari en McLaren kozen ervoor om op de harde compound naar buiten te gaan in de beginfase. Williams was het enige team dat de sessie aanving op het zachtste rubber. In het eerste kwartier was het Mercedes dat bovenaan de tijdenlijst te vinden was. Zowel Russell als Hamilton waren op de hardste compound sneller dan onder meer Verstappen op de medium variant. Een 1:06.386 van Russell was de benchmark na de eerste vijftien minuten.

Artikel gaat verder onder video

Rode vlag na motorprobleem Verstappen

Aston Martin had wederom moeite om op snelheid te komen. Ook op de Red Bull Ring wisten Alonso en Stroll niet uit de onderste regionen van de tijdenlijst weg te komen. Minder voortvarend ging het na een half uur ook voor Verstappen, die melding maakte van een motorprobleem en zijn auto moest stilzetten. Het resulteerde in een rode vlag. De RB20 kon snel weggehaald worden, waardoor de sessie slechts een paar minuten vertraging opliep. De auto was vrij snel terug in de pitbox van Red Bull en na een reset kon Verstappen weer de baan op. Zodoende leek het met een sisser af te lopen voor de regerend wereldkampioen.

Verstappen klokt snelste tijd in eerste vrije training

Naarmate de sessie steeds meer richting het einde bewoog, zagen we meer coureurs de softband onder hun auto schroeven. Hierdoor werden de tijden in een rap tempo verbeterd en was het uiteindelijk Max Verstappen die de eerste vrije training afsloot als snelste. De wereldkampioen liet een ronde van 1:05.685 noteren. Echter, Norris moest zijn kwalificatierun afbreken door een bezoekje aan het grind en Hamilton deed helemaal geen snelle run. Het blijft dus afwachten wie er zijn zaakjes straks het beste voor elkaar heeft in de kwalificatie voor de Sprint.

Uiteindelijk noteerde Piastri de tweede tijd achter Verstappen, gevolgd door Leclerc, Sainz, Hamilton, Ocon, Stroll, Russell en Tsunoda. Alonso maakte uiteindelijk de top tien compleet. De rode lantaarn in deze eerste vrije training was er voor Sargeant van Williams.

Gerelateerd