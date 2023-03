Brian Van Hinthum

Woensdag 1 maart 2023 21:19

Nog een paar nachtjes slapen en het nieuwe Formule 1-seizoen staat dan eindelijk voor de deur. Max Verstappen hoopt het komende seizoen voor drie op een rij te gaan als het gaat om wereldtitels en de Nederlander lijkt de topfavoriet om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Volgens Mika Hakkinen wordt het een lastig verhaal voor de concurrentie.

Het leven ziet er wat betreft Formule 1 op dit moment rooskleurig uit voor alles en iedereen die wat met Verstappen te maken heeft. De Limburger komt vers van zijn tweede wereldtitel op een rij en het vertrouwen is groot binnen de Red Bull-stal. Ook na de testdagen zal men alleen maar nog een stuk zekerder van de zaak geworden zijn. De Oostenrijkse formatie en Verstappen liepen ogenschijnlijk moeiteloos het programma door en de snelheid was bovendien meer dan prima. Genoeg ingrediënten dus voor een potentiële derde wereldtitel.

Wie kan Verstappen stoppen?

Die gedachte begint ook met grote snelheid op te komen bij analisten en oud-coureurs. Ook Hakkinen denkt dat er wel iets heel bijzonders nodig is om Verstappen het komende jaar van zijn hattrick aan wereldtitels af te houden. "Er is iets bovennatuurlijks nodig om Max te verslaan", schrijft hij in zijn voorbeschouwing op Unibet. "Hij heeft hard gewerkt om de coureur te worden die hij vandaag de dag is. Is er op dit moment iemand sneller op de baan dan hij? Ik betwijfel het. Ik denk niet dat er iemand is. De kampioenschappen hebben zich omgezet in zelfvertrouwen", meent de Fin.

Ontwikkeling van Verstappen

De oud-wereldkampioen vervolgt: "Hij weet nu beter hoe hij zich moet voorbereiden op het seizoen. Hij is nog altijd jong, het team weet wat hij kan en gelooft voor de volle honderd procent in hem. Max is in een geweldige vorm, zijn talent zal zich nog verder blijven ontwikkelen. Het gaat niet achteruit, het ontwikkelt", besluit Hakkinen met een hoop lovende woorden over Verstappen. Aanstaand weekend zullen we daadwerkelijk zien waar de Nederlander en zijn team dit seizoen staan tijdens de opener van het seizoen in Bahrein.