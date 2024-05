Charles Leclerc hoopt in de 2024-editie dan eindelijk een keertje een goed figuur te kunnen slaan tijdens de Grand Prix van Monaco. De Monegask start dit weekend aan zijn zesde thuisrace in de Formule 1 en sluit een overwinning, op de persconferentie, niet uit.

Voorlopig zijn de Grand Prix van Monaco en Leclerc nog geen succesvolle combinatie gebleken. De Ferrrari-coureur startte in 2018 zijn Formule 1-carriere bij Alfa Romeo en kende een botsing en viel destijds uit. Een jaar later maakte hij furore in de kleuren van Ferrari, maar viel hij wederom uit, vanwege zelf verzaakte schade aan zijn bolide. In 2021 liet de Monegask de race verstek gaan en dit had te maken met een defecte versnellingsbak. In 2022 wist Leclerc de race wel te finishen en zag hij als vierde de zwart-witgeblokte vlag en een jaar later kwam hij als zesde over de streep.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Andretti verbaasd door houding Liberty Media: "Wist niet dat het persoonlijk was"

'Hier altijd competitief geweest'

Op de vraag of hij dit jaar genoegen zou nemen met een podiumplek in Monaco, reageert Leclerc: "Dat zou niet veel betekenen. Ik bedoel, tweede of derde worden daar word ik niet echt opgewonden van. Dus laten we vooral voor de winst gaan." Ferrari heeft in zijn ogen dan ook een goed pakket om voor de zege te knokken. "Ik voel me goed, het is duidelijk een heel speciaal gevoel, de week van Monaco. We zijn hier altijd competitief geweest. Ik hoop dat dit een goed weekend wordt!"

OOK INTERESSANT: Verstappen eerlijk over kansen in Monaco: "We weten dat dit een moeilijk circuit voor ons is"

Risico nemen betaalt zich hier uit

In de huidige generatie Formule 1-auto's is het op het smalle circuit in Monte Carlo maar lastig inhalen en ook Leclerc zet in op een sterke kwalificatie. "Er kunnen nog verrassingen komen. We moeten na vrijdag zien waar we staan in vergelijking de anderen, maar het zou me verbazen als we niet in het groepje zitten (voor de pole position red.). De coureur kan meer risico nemen en of dat loont, of het loont niet." In Monaco moet een coureur simpelweg het risico durven nemen, zo stelt hij: "Als je hier iets op de limiet gaat zitten, dan zie je dit direct terug in je tijd, dus het beoordelen van het risico, dat gaat het verschil maken."

Gerelateerd