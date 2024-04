Nico Hülkenberg heeft tijdens de F1 Grand Prix van China een record weten te evenaren, een statistiekje waar bovenaan de lijst al dertig jaar geen verandering in is geweest. Het is echter niet een record dat de Haas-coureur had willen evenaren.

Hülkenberg won in 2009 de GP2 Series-titel en dat leverde hem een zitje op in de Formule 1 bij Williams waar hij het seizoen daarop debuteerde. Hij werd veertiende in de eindstand, maar het hoogtepunt was de pole position in São Paulo. Het is tot dusver ook nog de enige pole uit de carrière van de Duitser. In 2011 moest hij vanaf de zijlijn toekijken als reservecoureur van Force India, voordat hij een jaar later het stoeltje van Adrian Sutil mocht overnemen. Hülkenberg streed wederom in São Paulo om de overwinning, maar contact met Lewis Hamilton gooide roet in het eten. Na een jaartje bij Sauber keerde hij voor drie seizoenen terug bij Force India. Vanaf 2017 kreeg hij de kans om uit te komen voor Renault. Tijdens de natte Duitse Grand Prix van 2019 leek hij wederom op weg naar een podium, totdat hij voor zijn thuispubliek in de bandenstapels terechtkwam. Tegenwoordig vinden we Hülkenberg bij Haas waar hij als ervaren coureur werd opgeroepen als de opvolger van Mick Schumacher.

Hülkenberg evenaart De Cesaris

Ondertussen is Hülkenberg begonnen aan maar liefst 208 Grands Prix in de Formule 1. Hij heeft echter nog nooit op de hoogste trede van het podium gestaan. Hij evenaart daarmee het record van Andrea de Cesaris. De Italiaan die ook wel 'Andrea de Crasheris' werd genoemd, vanwege alle schade die hij reed, kwam van 1980 tot en met 1994 uit voor Alfa Romeo, McLaren, Ligier, Minardi, Brabham, Rial, Dallara, Jordan, Tyrrell en Sauber. Hij kwam in maar liefst 71% van zijn races niet aan de finish.

Hülkenberg en De Cesaris delen nu het eerste plekje in de statistiek van coureurs met de meeste F1-races zonder overwinning. De 36-jarige uit Emmerich heeft überhaupt nog nooit een bokaal verdiend in de koningsklasse.

Positie Coureur zonder

overwinning Aantal

Grands Prix Beste

resultaat 1 Andrea de Cesaris 208 2e 2 Nico Hülkenberg* 208 4e 3 Nick Heidfeld 183 2e 4 Romain Grosjean 179 2e 5 Kevin Magnussen* 168 2e 6 Martin Brundle 158 2e 7 Lance Stroll* 148 3e 8 Derek Warwick 146 2e 9 Jean-Pierre Jarier 134 3e 10 Eddie Cheever 132 2e

*Actieve coureur

