Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn voor F1-fans een begrip in de koningsklasse geworden. De twee coureurs zouden op basis van hun leeftijd richting het einde van hun F1-carrière moeten gaan, maar niks blijkt minder waar gezien de laatste contractontwikkelingen rondom beide coureurs.

Sebastian Vettel, een generatiegenoot van Alonso en Hamilton, besloot eind 2022 te stoppen met F1. De coureur sloot zijn carrière af bij Aston Martin, nadat hij bij Red Bull Racing vier kampioenschappen op rij had gewonnen en vervolgens bij Ferrari er niet in was geslaagd nog een titel te veroveren. De Duitser lijkt ook weer te twijfelen over een terugkeer, maar is voor nu nog steeds pensionado. Dat Alonso en Hamilton hier voorlopig nog niet aan lijken te denken, hebben ze de afgelopen tijd wel duidelijk gemaakt.

2007 bij McLaren Mercedes

Alonso en Hamilton zijn sinds het seizoen 2007 aan elkaar verbonden. De twee coureurs reden toen in hetzelfde team: McLaren Mercedes. Hamilton maakte toen zijn debuut in F1, terwijl Alonso daarvoor al twee keer wereldkampioen was geworden bij Renault. Erg goed klikte het in 2007 niet tussen de twee coureurs, die zichzelf toen al als kopman van het team zagen. Het team liep dat jaar het kampioenschap bij de coureurs mis door Kimi Räikkönen, terwijl Hamilton tweede werd en Alonso derde met hetzelfde aantal punten: 109. Räikkönen had er echter 110, waardoor beide coureurs moesten leven met de minst interessante plekken op het podium.

2008-2013

Alonso besloot vervolgens dat hij wel genoeg had gezien en vertrok. Hij keerde na een jaar weer terug bij Renault en zou daar twee jaar blijven rijden. Vervolgens kwam hij tot eind 2014 uit namens Ferrari. Bij Renault werd hij vijfde en negende in het kampioenschap, terwijl hij bij Ferrari wat succesvoller was: P2, P4, P2, P2 en P6. In 2012 scoorde de Spanjaard zijn hoogste aantal punten ooit in F1: 278 punten.

Ondertussen bleef Hamilton al die jaren gewoon bij McLaren Mercedes, waar het voor hem dus allemaal begonnen was in F1. Het seizoen nadat Alonso vertrok, 2008, werd Hamilton voor het eerst wereldkampioen. De jaren daarna waren minder succesvol, met P5, P4, P5, P4 en P4 als resultaten. Oftewel: op 2008 en 2009 na troefde Alonso elk seizoen Hamilton af, zonder echt concurrenten van elkaar te zijn in het kampioenschap.

2014-2021

Vervolgens brak in 2014 het nieuwe tijdperk in F1 aan, waarin er veel veranderingen op motorisch gebied werden doorgevoerd. Hamilton bleek hier optimaal van te profiteren, met het begin van de dominante periode van Mercedes, dat sinds het seizoen 2013 niet meer als een team samenwerkte met McLaren. Van 2014 tot eind 2021 zou Mercedes alle kampioenschappen bij de constructeurs winnen, terwijl Hamilton alleen in 2016 (Nico Rosberg) geen wereldkampioen werd. Het had maar een seizoen gescheeld of Hamilton had zes titels op rij gewonnen. In 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 was het in ieder geval raak. Zijn tweede reeks werd eind 2021 doorbroken door een ander groot talent dat op het punt stond F1 over te nemen: Max Verstappen.

Ondertussen had Alonso het enorm lastig vanaf 2014 om stabiliteit te vinden. Nadat hij in 2014 zesde was geworden met Ferrari in het kampioenschap, besloot Alonso vanaf 2015 uit te komen voor McLaren. Hij liet Ferrari achter zich zoals hij dat jaren eerder twee keer met Renault had gedaan. Bij McLaren ging het echter allesbehalve goed. P17, P10, P15 en P11 waren de resultaten in het kampioenschap, verre van wat Alonso op het oog had. Eind 2018 besloot Alonso afscheid te nemen van de sport, maar dit bleek tijdelijk te zijn. In 2021 keerde Alonso terug om te beginnen aan een nieuw avontuur in F1.

2022-heden

Toen het nieuwe tijdperk in F1 begon, waar vooral aerodynamische veranderingen werden doorgevoerd, bleek Mercedes het niet aan het rechte eind te hebben en werd het verslagen door Adrian Newey en Red Bull Racing. Daar waar Verstappen in 2022, 2023 dominant kampioen werd en waarschijnlijk in 2024 ook weer kampioen gaat worden, moeten Mercedes en Hamilton het met veel minder doen. Hamilton werd zesde en derde in 2022 en 2023, posities die hij niet meer gewend was sinds eind 2013. De Brit won zelfs geen race tijdens die twee seizoenen en staat nu al 2,5 jaar droog. In 2024 is Hamilton voorlopig ook verre van tevreden, met P7, P9, een DNF en P9 als resultaten tot nu toe.

Ondertussen besloot Alonso in 2021 aan zijn avontuur bij Alpine te beginnen, een avontuur dat maar twee seizoenen duurde. Hij werd tiende en negende in 2021 en 2022, waarna hij genoeg wist: Alpine gaat Alonso niet aan een kans op zijn derde titel helpen. Vervolgens besloot de Spanjaard in 2022 met veel bombarie naar Aston Martin over te stappen, nadat Vettel net had aangekondigd dat hij met pensioen ging. In 2023 bleek de stap echter een goede te zijn, want daar waar Alpine in elkaar is gestort sinds zijn vertrek, heeft Alonso meerdere podiumplaatsen kunnen vieren en werd hij in 2023 vierde in het kampioenschap. In 2024 noteerde hij tot nu toe vergelijkbare resultaten als Hamilton: P9, P5, P8 en P6. Het is een seizoen waarin beide coureurs elkaar al vaak tegen zijn gekomen, iets wat de komende jaren wellicht ook nog zo zal zijn.

Toekomst

Beide coureurs lijken namelijk nog niet van plan om te stoppen. Bij Hamilton werd dit eind 2023 al duidelijk, toen hij zijn contract bij Mercedes verlengde tot eind 2025. Er zat echter een clausule na 2024 in zijn contract, waardoor hij gesprekken besloot te voeren met Ferrari. Met succes, want het contract van Carlos Sainz werd niet verlengd en Hamilton werd in februari 2024 aangekondigd als coureur van Ferrari vanaf 2025. Dat betekent dat Hamilton het team waar hij begon in 2007 na dit seizoen verlaat voor Ferrari en hoopt in 2025 mee te doen om de titel en in het nieuwe tijdperk een stap met Ferrari te kunnen maken. De Brit is namelijk nog steeds op zoek naar zijn achtste titel in F1, die historisch zou zijn.

Alonso verlengde ondertussen in april zijn contract bij Aston Martin voor meerdere jaren, waardoor hij ook het nieuwe tijdperk in F1 mee gaat maken. Dit tijdperk begint in 2026 en zal vooral op motorisch gebied weer veel impact hebben. Alonso heeft duidelijk het gevoel dat Aston Martin dit met Honda, waarmee het vanaf 2026 samen gaat werken, zo goed voor elkaar kan krijgen dat Alonso nog mee kan gaan doen om zeges en wellicht een kampioenschap. Anders had de Spanjaard wel gekozen voor Mercedes of Red Bull voor 2025. Hamilton is op zoek naar zijn achtste titel, Alonso naar zijn derde. Twee coureurs die, als we Verstappen zelf mogen geloven, veel langer door zullen gaan dan de Nederlander ooit zal proberen. Het is een bizarre prestaties in een sport die fysiek is en van februari tot begin december duurt.

