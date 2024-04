Fernando Alonso en Aston Martin maakten vorige week plotseling bekend dat ze langer met elkaar doorgaan en dat nieuws kwam redelijk uit de lucht vallen, zo stond de Spanjaard ook op de radar bij Red Bull Racing en Mercedes. De 42-jarige routinier neemt ons mee in het proces naar zijn contractverlenging.

Er was de afgelopen weken een hoop te doen over de toekomst van Alonso, maar geïnteresseerde teams kunnen inmiddels een streep zetten door de eventuele komst van de Aston Martin-coureur. Vorige week donderdag kwam het team namelijk plotseling naar buiten met contractnieuws rondom Alonso. De man uit Oviedo heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot en met 2026, waardoor hij nog ruim twee seizoenen actief zal zijn onder de vleugels van Aston Martin. De kans dat hij daar dus zijn Formule 1-loopbaan afsluit, is dus significant gestegen.

Red Bull en Mercedes

Daarmee kunnen Red Bull en Mercedes dus op zoek naar andere potentiële kandidaten. De Oostenrijkse renstal moet het zitje naast Max Verstappen nog invullen, terwijl de Zilverpijlen op zoek moeten naar een vervanger voor de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. De Spanjaard krijgt in China vragen over vermeende gesprekken met die teams, maar is daar niet van gediend: "Volgens mij heeft het totaal geen zin om er veel over te praten. Het is nu klaar en ik blijf bij Aston. Ik wil graag alleen over Aston praten. Zoals ik vorige week al zei, zijn er wat gesprekken met iedereen geweest. Dat is normaal voor iedereen op dit moment. Het waren lichte gesprekken."

Binnen één of twee dagen geregeld

De tweevoudig wereldkampioen legt vervolgens uit dat een nieuwe deal met Aston Martin razendsnel in kannen en kruiken was. "Na Japan zijn we samen gaan zitten en hebben we snel een conclusie getrokken. De overeenkomst was binnen één of twee dagen bereikt. Het was heel, heel gemakkelijk. Toen we een overeenkomst hadden, hebben we dat wereldkundig gemaakt. Het is allemaal een stuk simpeler dan het er van de buitenkant uitziet. Er zijn een hoop geruchten en er is veel gaande bij de teams en coureurs. Wij zijn gewoon loyaal naar elkaar. We hebben woord gehouden en toen we het ondertekend hadden, was er een afspraak en hebben we die bekendgemaakt. Het was veel simpeler dan voor andere mensen."

