In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag won Max Verstappen de F1 Grand Prix van Japan met overtuiging, waren Penelope en Kelly Piquet aanwezig om het met de Nederlander te vieren, reageerde Verstappen na de race op de crash van Alexander Albon en Daniel Ricciardo, reageerden de fans teleurgesteld op de uitslag van de race en liet Verstappen merken geen fan te zijn van het gloednieuwe circuit in Japan. Dit is de GPFans Recap van 7 april.

Max Verstappen oppermachtig en wint Grand Prix van Japan

Max Verstappen schreef zondagochtend de Grand Prix van Japan op zijn naam door met twaalf seconden voorsprong als eerste over de finish te komen. Sergio Perez eindigde soeverein op P2, voor Carlos Sainz, Charles Leclerc en Lando Norris. Mercedes stelde teleur met P7 en P9, terwijl Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo en Alexander Albon de finish niet zouden halen. De samenvatting van de Grand Prix van Japan lezen? Klik hier!

Verstappen en Pérez hebben mening klaar na zien beelden crashende Ricciardo in cool down room

Max Verstappen en Sergio Pérez sloten de F1 Grand Prix van Japan af op P1 en P2 en kregen daardoor na de race de kans om alles terug te krijgen in de cooldown room. Daar reageerden ze op de startcrash van Daniel Ricciardo. De Visa Cash App-coureur crashte in de bandenstapel nadat hij werd aangetikt door Alexander Albon, die ook uitviel. Verstappen en Pérez zagen na de race de beelden. Meer lezen over hoe Verstappen reageerde op de crash van zijn voormalig teamgenoot? Klik hier!

Penelope ziet samen met Kelly Piquet voor het eerst Verstappen live winnen: "Max, yeah!"

Max Verstappen won zondag Grand Prix van Japan, zijn derde zege van het seizoen. Net zoals in Australië waren Kelly Piquet en dochtertje Penelope aanwezig. Penelope, die een hele goede band heeft met Verstappen, zag voor het eerst op het circuit hoe haar 'bonuspapa' de overwinning wist te pakken. Dit lukte in Australië niet, toen Verstappen uitviel. Na de race in Japan leverde het in ieder geval mooie beelden op. Meer lezen over hoe Penelope en Kelly Piquet reageerden op de zege van Verstappen? Klik hier!

Het internet reageert op de 'saaie' overwinning van Verstappen in Japan

De Grand Prix van Japan was op dominante wijze een prooi voor Max Verstappen, maar de fans zijn er op social media zo langzaam maar zeker klaar mee. Vanuit de fans klinkt vooral het geluid dat de sport saai aan het worden is en er wat aan gedaan moet worden, voordat fans afhaken. Meer lezen over hoe de fans reageerden op de zege van Verstappen en de Grand Prix van Japan? Klik hier!

Verstappen: "Weet niet wie dat goedgekeurd heeft, maar die moet dronken zijn geweest"

Max Verstappen vertelt graag naar de races in de Formule E te kijken, maar ziet zichzelf in de toekomst niet in de elektrische klasse uitkomen. Ook vraagt hij zich hardop af wie het gloednieuwe circuit in Japan heeft goedgekeurd. Meer lezen over waar Verstappen het over heeft? Klik hier!

