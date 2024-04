Max Verstappen wist zondag de Grand Prix van Japan op zijn naam te schrijven en dat deed de Nederlander voor het oog van Kelly Piquet en dochtertje Penelope. De kleine spruit - die een hele goede band heeft met Verstappen - zag voor het eerst op het circuit hoe haar 'bonuspapa' de overwinning wist te pakken.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Artikel gaat verder onder video

Maxje, Maxje!

Op zondag was Penelope ook op het circuit. De vierjarige dochter van Kvyat en Piquet heeft een leuke band met haar 'bonuspapa' en is inmiddels oud genoeg om aanwezig te zijn op het circuit, waar we in het verleden alleen vriendin Piquet zagen als entourage van de Nederlander. In Australiƫ was ze ook al aanwezig, maar toen moest ze toezien hoe Verstappen al na vier ronden uitviel en ze vroegtijdig huiswaarts konden. Na Japan hoeft Penelope echter niet te vrezen dat ze ongeluk brengt aan Verstappen, want na een dominante middag in Suzuka kwam de drievoudig wereldkampioen als eerste over de streep. Het leverde na afloop prachtige beelden van een juichende Penelope en blije Piquet op. Zelfs tijdens de televisie-uitzending konden we de kleine meid horen roepen: "Maxje, Maxje!, zoals hier te zien en horen valt.

Penelope finally got to see Max win a race in person šŸ„¹ pic.twitter.com/IjDs3VAPup — ESPN F1 (@ESPNF1) April 7, 2024

Gerelateerd