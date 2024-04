In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Japan staat voor de deur en op vrijdagochtend begint het vierde raceweekend van het seizoen met de eerste vrije training op Suzuka. Ondertussen was er op donderdag de persconferentie in Japan, waar natuurlijk de nodige dingen gezegd werden. Zo had Max Verstappen een dolletje met George Russell over de actie van Fernando Alonso in Melbourne, waar behoorlijk om gelachen kon worden. Bovendien zijn er zorgen rondom het weerbericht van komend weekend én had Chris Woerts een aantal nieuwtjes over de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland.

Verstappen dolt met Russell na vraag over Alonso: "Heb je hem een brake test gegeven?"

Max Verstappen schoof voorafgaand aan de Grand Prix van Japan aan bij de persconferentie en deed dit onder meer in het gezelschap van George Russell. Toen de Mercedes-coureur een vraag kreeg over Fernando Alonso, kon Verstappen het niet laten om de draak te steken met zijn collega-coureur. Gelukkig konden zowel Russell als de aanwezige journalisten het grapje wel waarderen. Meer lezen over het dolletje tussen Verstappen en Russell? Klik Hier!

Nyck de Vries vergezelt Kelly Piquet en Max Verstappen in Japanse sneeuw

Gisteren schreven wij al dat Kelly Piquet van de Japanse sneeuw aan het genieten was samen met dochter Penelope en vriendlief Max Verstappen, maar nu blijkt dat er nog een Nederlander is afgereisd naar het skioord in Niseko, Hokkaido. Niemand minder dan Nyck de Vries werd gespot op één van de foto's die Piquet gisteren deelde op haar Instagram-account. Meer lezen over de foto van Kelly Piquet? Klik Hier!

Weerradar geeft FIA kopzorgen voor Grand Prix Japan: rode vlag of racen?

De F1 Grand Prix van Japan staat aankomend weekend op het programma en de coureurs lijken hun borst - letterlijk - nat te kunnen maken. Een laatste blik op de weersvoorspellingen laat zien dat er flinke regenbuien onderweg zijn richting het Suzuka International Racing Course in Mie. Zondag zou de Grand Prix wel eens letterlijk in het water kunnen vallen. De voorspellingen beloven voorlopig weinig goeds. Meer lezen over de weersvoorspellingen in Japan? Klik Hier!

Verstappen snapt dat Ferrari Hamilton verkiest boven Sainz: "Is een inkoppertje"

Max Verstappen snapt dat Lewis Hamilton de voorkeur heeft gekregen van Ferrari boven Carlos Sainz. De Red Bull Racing-coureur zei dit tijdens de persconferentie in aanloop naar de F1 Grand Prix van Japan aankomend weekend. Volgens Verstappen is het "een inkopper" dat Sainz zijn koffers moet pakken ten faveure van Hamilton. "Er moet iemand gaan en dit leek me een inkopper, aangezien ze al zo lang met Charles [Leclerc, red.] samenwerken. Dat is helaas hoe het soms werkt", zegt Verstappen onder meer. Meer lezen over Max Verstappen zijn uitspraken? Klik Hier!

Woerts houdt slag om de arm: 'Maar het zou gek zijn als F1-rechten niet bij Viaplay blijven'

Volgen sportmarkterteer Chris Woerts lijkt het slechts een kwestie van tijd te zijn voordat Viaplay kan bevestigen dat het ook de komende periode in bezit is van de Formule 1-uitzendrechten in Nederland. Woerts kan het nog niet met volle overtuiging bevestigen, want het proces is simpelweg nog gaande. "Het zou kunnen. Ik moet een slag om de arm houden en er heel voorzichtig in zijn, want er zijn verschillende belangen. Het zou heel gek zijn als het er niet heen zou gaan, want waarom tuig je dan alles op", zegt Woerts onder meer. Meer lezen over Viaplay? Klik Hier!

