Gisteren schreven wij al dat Kelly Piquet van de Japanse sneeuw aan het genieten was samen met dochter Penelope en vriendlief Max Verstappen, maar nu blijkt dat er nog een Nederlander is afgereisd naar het skioord in Niseko, Hokkaido. Niemand minder dan Nyck de Vries werd gespot op één van de foto's die Piquet gisteren deelde op haar Instagram-account.

De Vries vergezelt Verstappen en Piquet in Japan

Verstappen rijdt dit weekend de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka, maar de regerend wereldkampioen arriveerde al enige tijd eerder in Oost-Azië, zodat hij nog even van een welverdiende vakantie kon genieten. Samen met Piquet en haar dochter Penelope trok hij richting Niseko, een populair skigebied dat bekend staat om haar 'beste sneeuw ter wereld'. Nu blijkt echter dat het drietal niet alleen was tijdens hun avonturen in de Japanse sneeuw. Piquet deelde gisteren twee compilaties op Instagram waarop te zien is dat er een aantal vrienden zijn meegereisd richting het land van de rijzende zon. Onder hen bevindt zich ook voormalig AlphaTauri-coureur De Vries.

Groep geniet van sneeuwpret voorafgaand aan GP Japan

Op één van de foto's die Piquet het wereldwijde web opslingerde, is op een groepsfoto plots De Vries te zien. Het is al langer bekend dat Verstappen en Piquet hun vrije tijd regelmatig doorbrengen met de coureur uit Uitwellingerga, maar dat De Vries ook was meegereisd richting Japan kwam als een verrassing. De Vries deelde er immers zelf niets over op zijn Instagram-account. Piquet deed dit echter wel. Op de beelden is te zien dat de groep zich prima vermaakt in het Japanse skigebied. Ook Penelope en Verstappen hadden het duidelijk naar hun zin. Hieronder kun je de avonturen van Piquet en co. nog eens rustig bekijken.

Gerelateerd